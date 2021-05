Marchés pétroliers : Les prix du brut se maintiennent

Les prix du pétrole brut sont restés stables cette semaine. En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché à terme de Londres s'établit à 68,4 dollars le baril et le WTI à 65,1 dollars le baril a relevé l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier.

« Malgré une révision à la baisse des prévisions de demande de pétrole pour 2021 par les deux principales agences (AIE, EIA), les prix du brut se maintiennent, portés par la hausse des marchés financiers et la faiblesse du dollar » indique l’institut de recherche français. Ce dernier affirme que les économistes interrogés par Bloomberg restent toujours confiants sur la reprise de la demande et revoient à la hausse leurs scénarios de prix du Brent à 65 dollars le baril en 2021 et 2022. L’Ifpen rappelle que dans son dernier rapport, publié la semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a abaissé sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2021 de 270 000 barils par jour par rapport au mois dernier à 5,4 millions de barils par jour (mb/j) en raison de la faiblesse de la demande en Europe et dans certains pays d'Amérique au premier trimestre, et de l'impact anticipé de la crise sanitaire en Inde. Selon l'AIE, le pic actuel des taux d'infection au coronavirus en Inde est susceptible de réduire la demande de brut du pays de 630 000 barils par jour au cours du deuxième trimestre de l'année. En 2019, l’Inde consommait près de 5 mb/j, et selon les dernières estimations de l’AIE, sa demande ne devrait pas dépasser les 4,8 mb/j en 2021. Cette opinion est partagée par l'Agence d'information américaine sur l'énergie (EIA), qui a également abaissé ses prévisions de croissance de demande pour cette année à 5,4 mb/j et par Rystad, qui considère que la reprise de la demande mondiale de pétrole pourrait être retardée d’un à deux mois en raison des difficultés rencontrées par l'Inde avec sa deuxième vague de COVID19.

Vers une forte augmentation de la demande de pétrole

« Dans les mois à venir, les agences prévoient toutefois une forte augmentation de la demande de pétrole, avec l'arrivée de la saison estivale dans l'hémisphère nord et l'accélération des campagnes de vaccination permettant à plusieurs pays d'approcher un taux de vaccination de leur population proche de 50% (il est actuellement de 42% aux USA, 22% en Europe selon Bloomberg) » rapporte l’Ifpen. Selon l'AIE, la demande de pétrole au second semestre 2021 pourrait ainsi augmenter de +5 mb/j. Du côté de l'offre de pétrole, l'AIE a enregistré une augmentation de la production de +330 000 barils par jour en avril pour atteindre 93,4 mb/j. Conformément aux accords actuels de l'alliance OPEP+, la production mondiale de pétrole devrait augmenter de +3,8 mb/j d'avril à décembre. En glissement annuel pour l'année 2021, la production mondiale de pétrole atteindrait 96 mb/j, en hausse de +2,1 mb/j, pour une augmentation de la demande de +5,4 mb/j. Dans ce contexte, les stocks industriels de l'OCDE continuent de baisser pour atteindre 2 951 millions de barils (mb) en mars, réduisant l'excédent par rapport à la moyenne 2016-2020 à 1,7 mb. Compte tenu de l'accélération de la croissance de la demande attendue au second semestre, le marché devrait rester majoritairement déficitaire, ouvrant une voie possible pour une révision de la politique OPEP+ (le groupe doit se réunir à nouveau le 1er juin) et/ou un retour du pétrole iranien sur le marché, compte tenu de l'avancée des négociations sur le nucléaire (l'accord temporaire entre l'AIEA et l'Iran prend fin le 22 mai). « Le retour du brut iranien sur le marché international pourrait être assez rapide et obliger l'OPEP à ajuster significativement sa politique de quotas » estime l’institut de recherche français. Selon le consultant FGE, l'Iran aurait stocké près de 60 mb de brut et de condensat, dont plus d'un tiers en Chine, prêts à être vendus aux raffineurs. Aux Etats-Unis, selon les données hebdomadaires de l'EIA, les stocks de pétrole sont en léger recul (-426000 barils) pour la semaine du 7 mai, marqués par une chute des exportations de 2,3 mb/j (plus bas niveau depuis octobre 2018), une baisse du traitement en raffinerie de 223 000 barils par jour et une augmentation de la production américaine de 100 000 barils par jour à 11 mb/j. Le nombre de plateformes de forage en activité aux Etats-Unis a augmenté de 5 unités (+8 pour le pétrole et -3 pour le gaz) au cours de la semaine qui s'est terminée le 14 mai. « Même si les prix du pétrole et du gaz sont revenus à des niveaux pré-pandémiques, les producteurs américains restent prudents » constate l’Ifpen. Le nombre total d'appareils de forage s'élève à 453, soit une hausse de 86 % par rapport au mois d'août, mais une baisse d'environ 44 % depuis le début de 2020. En Europe (zone ARA), les stocks de produits pétroliers ont baissé de 5 %, passant légèrement en dessous de la moyenne quinquennale pour la première fois depuis avril 2020.

A.S.