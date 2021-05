Transport maritime : Renforcement des capacités nationales

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, le renforcement des capacités des deux compagnies nationales de transport maritime pour répondre aux commandes des opérateurs économiques.

Au terme de l'exposé du ministre des Travaux publics et des Transports, sur le plan d'urgence relatif au développement de la flotte nationale de transport maritime des marchandises, le président de la République a ordonné "le renforcement des capacités des deux compagnies nationales de transport maritime pour répondre aux commandes des opérateurs économiques", précise un communiqué du Conseil des ministres. Le Président Tebboune a insisté sur "la recherche de mécanismes efficaces pour lutter contre l'exacerbation du phénomène de location de containers et les énormes frais liés aux pénalités de retard découlant de leur non restitution dans de courts délais", estimant qu'"il s'agit d'un des graves phénomènes qui grèvent les réserves de change du pays". Le président de la République a également ordonné l'interdiction de l'importation de transformateurs et de groupes électrogènes produits localement.

APS