Conseil des ministres : Réouverture partielle des frontières début juin prochain

Fermées au grand public depuis le 17 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus, les frontières nationales seront rouvertes, partiellement, dès début juin, au grand bonheur des membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour qui le mal de l'Algérie se fait terriblement sentir.

Le 17 mars 2020, le président de la République décrétait, dans un discours à la nation, la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins avec l'éventualité d'autoriser des déplacements de personnes dans des cas exceptionnels, de commun accord avec les gouvernements des pays concernés. Le chef de l'Etat avait également annoncé la suspension immédiate de tous les vols de et vers l'Algérie, à l'exception des avions cargos ne transportant aucun voyageur. Il a décidé, en outre, la fermeture immédiate de la navigation maritime, à l'exception des navires de charge transportant des marchandises et des biens. La décision de fermeture des frontières a été prise au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et l'autorité sanitaire, et dans le cadre d'une série de mesures arrêtées au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus. Critiquée par certains ressortissants algériens établis à l'étranger, la mesure de fermeture des frontières a été saluée, en revanche, par les spécialistes qui ont soutenu que le maintien de cette mesure "a permis à l'Algérie de freiner la propagation de la pandémie". Le chef de service "Infectiologie" de l'hôpital de Boufarik, Dr Mohamed Yousfi, également président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), avait plaidé pour la "prudence" à l'arrivée des voyageurs de l'étranger, relevant que de nombreux pays était contraints de réinstaurer un confinement strict après un bond des cas et des décès suite à la levée des restrictions de voyage. Toutefois, des milliers d'Algériens bloqués à l'étrangers ont été rapatriés durant cette période et d'autres ont été autorisés à rentrer en Algérie pour "motifs impérieux". Un premier vol de rapatriement a été organisé dès début février 2020 sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour évacuer des étudiants algériens établis à Wuhan (Chine), premier foyer mondial de la pandémie. Ce vol a été suivi par de nombreux autres vols de rapatriement. En effet, un dispositif a été mis en place pour le rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Jeudi dernier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avait indiqué que le Comité scientifique de suivi de la lutte contre le coronavirus a émis des recommandations pour permettre aux ressortissants algériens et aux étrangers d'entrer au pays, mais dans le respect de mesures très strictes pour protéger les citoyens contre la Covid-19 notamment les nouveaux variants. "Les personnes entrant en Algérie, ressortissants ou étrangers, devront présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et se soumettre à des tests que nous estimons fiables", a-t-il souligné. Et de poursuivre que "les sujets négatifs seront autorisés à entrer et seront informés des recommandations et consignes à suivre. Les sujets positifs seront, quant à eux, soumis à un confinement de 10 jours", précisant que les frais du confinement et des examens subis à l'arrivée seront à la charge du concerné. Quant aux voyageurs en provenance de pays où les variants sont très répandus, ils "seront soumis à d'autres examens".

A.A.