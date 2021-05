AADL : Des instructions fermes pour accélérer la cadence de réalisation des logements

Le Directeur général chargé de la gestion des services de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni a donné, des instructions fermes pour accélérer la cadence de réalisation des logements, notamment ceux dont la livraison est prévue prochainement, indique un communiqué publié sur la page Facebook de l'Agence.

Présidant une réunion de coordination avec les directeurs régionaux de l'AADL sur instruction du ministre de l'Habitat, M. Zitouni a affirmé que "chacun des directeurs devra assumer ses responsabilités concernant notamment le respect des délais de livraison des logements et des engagements pris devant le ministre lors de la dernière rencontre". La rencontre s'est déroulée au siège de l'AADL en présence des directeurs régionaux d'Oran, Constantine, Annaba, Tiaret, Alger-ouest et Alger-est, ainsi que du Directeur générale adjoint, chargé du suivi des projets. M.Zitouni a enjoint aux directeurs régionaux "d'applanir les obstacles entravant l'état d'avancement des travaux et de trouver des solutions efficaces", en coordination avec les différents services concernés (Sonelgaz, AE, DUARC, chefs de projets, BE, services de l'Organisme nationale de CTC). "En cas de non-respect des engagements ou d'atermoiements dans l'exécution des instructions, des mesures sévères pouvant aller jusqu'à la fin de fonctions seront prises à l'encontre des défaillants", a-t-il alerté. Pour rappel, les directeurs régionaux s'étaient engagés devant le ministre de l'Habitat et le DG de l'AADL à livrer un nombre important de logements de type AADL, a noté le communiqué.

APS