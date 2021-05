Economie verte : Accompagnement de 400 porteurs de projets par le ministère de l'Environnement

Plus de 400 porteurs de projets dans le domaine de l'économie verte, bénéficient actuellement d'un accompagnement du ministère de l'Environnement afin de concrétiser leurs idées innovantes, a indiqué à l'APS un responsable au ministère.

En effet, le ministère a mis à la disposition des porteurs de projets dans le domaine de l'environnement, relevant de start-up et de micro-entreprises, une cellule interne pour les orienter et les aider notamment sur le plan procédural. Depuis sa création en novembre 2020, cette cellule a reçu plus de 400 dossiers et s'attèle actuellement à accompagner ces jeunes promoteurs. "Le développement de l'économie circulaire et de l'économie verte constituent le but suprême de toutes ces actions", a souligné le président de la cellule, Larbi Réda Youyou. Ces projets concernent notamment le domaine de la gestion, la collecte, le tri, le recyclage des déchets, la valorisation des déchets organiques en compost, de construction (déchets inertes), et ceux à haute valeur ajoutée comme les déchets d'équipements électrique et électroniques (DEEE) et le verre. Ils portent également sur des idées innovantes dans les domaines de la communication et la sensibilisation, les plateformes numériques dédiées au secteur de l'environnement, la qualité de l'air, la biodiversité, l'agro-écologie l'assainissement urbain, les eaux usées et l'éco-tourisme, selon le président de la cellule. Les porteurs de projets sont reçus deux fois par mois (le deuxième et le dernier Jeudi de chaque mois), par les membres de la cellule au niveau du siège du ministère de l'Environnement, et cela après avoir remplis un formulaire sur le site internet du ministère. M. Youyou a expliqué que l'action de la cellule d'orientation se traduit à travers l'accompagnement et l'orientation des jeunes promoteurs dans leurs démarches administratives ainsi que dans les aspects techniques liés à leurs projets. Il bénéficie également des avis des experts du secteur sur l'opportunité de leurs projets par rapport à la stratégie du secteur de l'environnement, de la facilitation des contacts avec les parties concernées ainsi que les divers dispositifs existants pour concrétiser leurs projets, a noté le responsable. Parmi les actions de la cellule ayant pour fin d'assurer un accompagnement efficace, la diffusion des projets novateurs auprès des acteurs concernés, des formations spécifiques à l'intention de ces jeunes promoteurs ainsi que le suivi de leurs projets, selon le président de la cellule. S'agissant des problèmes rencontrés par ces porteurs de projets, M. Youyou a cité particulièrement les difficultés liées aux financements, au foncier industriel, à la méconnaissance des procédures administratives et des organismes en charge de la gestion des projets ainsi qu'à l'insuffisance de l'expertise technique pour la finalisation des projets.

T.A.