Eau/agriculture : Faciliter l'octroi des autorisations de forage de puits

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi affirmé à Alger le souci de son secteur de simplifier et de faciliter les démarches administratives liées à l'octroi des autorisations de réalisation et de forage des puits artésiens, relevant en outre la nécessité d'accompagner les agriculteurs, quelles que soient les circonstances, en vue d'éliminer certaines pratiques bureaucratiques, a indiqué un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors de la rencontre du ministre, au siège de son département avec des représentants des agriculteurs de la wilaya de Mascara, en présence du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, des directeurs centraux et des directeurs généraux des établissements sous tutelle, a précisé le communiqué. Lors de cette rencontre, le ministre a écouté les différentes préoccupations soulevées par les agriculteurs, en particulier celles liées aux "complications et obstacles bureaucratiques" enregistrés en matière d'octroi des autorisations de réalisation et de forage des puits et d'approvisionnement en eau d'irrigation, notamment en milieu agricole. Dans ce sillage, ajoute la même source, une série de mesures a été prise, lesquelles permettront une "meilleure prise en charge" des préoccupations des agriculteurs de la même wilaya, à savoir le raccordement entre le barrage de Bouhanifia et celui de Fergoug et la réalisation de sept (7) forages d'eau d'une production moyenne de 36.000 m3/jour ainsi que leur utilisation dans l'irrigation du milieu agricole "Habra". Par ailleurs, M. Mihoubi a souligné le souci du secteur des ressources en eau de simplifier et de faciliter les démarches administratives liées à l'octroi des autorisations de réalisation et de forage des puits, à travers l'examen de l'avant-projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 08-148 du 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau. Ces amendements au projet visent à conférer "plus de transparence, de simplification et de facilitation dans le domaine de l'octroi de l'autorisation de réalisation des puits ou de forage pour l'extraction des eaux souterraines", affirme le communiqué. Par ailleurs, le ministre a souligné le rôle "important" que jouent les agriculteurs dans la promotion de l'activité agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire, saluant leurs efforts considérables, notamment en "cette circonstance difficile" que traverse le pays, à l'instar d'autres pays du monde en raison de la pandémie du Coronavirus. M. Mihoubi a en outre instruit les responsables du secteur à l'effet d'"accompagner, en toutes circonstances, les agriculteurs dans le but de mettre fin à certaines pratiques bureaucratiques et de promouvoir le secteur agricole".

A.A.