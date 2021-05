Biodiversité : Organisation des actions de sensibilisation à travers le territoire national

Le ministère de l’Environnement organise, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, des actions de sensibilisation et d’information à travers le territoire national, et ce, par la mobilisation de ses directions de wilayas et maisons de l’Environnement ainsi que l’ensemble de ses organismes sous tutelle, a indiqué un communiqué du ministère.

L'Algérie, à l'instar de la communauté internationale, célère cet événement qui coïncide avec le 22 mai de chaque année, dans le but de "renforcer la prise de conscience des différents acteurs par rapport à l’importance de la préservation du patrimoine écologique et biologique", a précisé la même source. Ce patrimoine, "exposé de plus en plus à diverses formes de pressions, risque de compromettre les services qu’il rend et les bénéfices qu’il génère pour les populations", a ajouté le ministère. Il est, ainsi, "essentiel de transformer les rôles, les actions et les relations des personnes avec la biodiversité pour stopper ou inverser ce déclin", a souligné le communiqué. "Nous célébrons cette journée, malheureusement, dans une conjoncture complexe et très difficile qui impose à l’humanité une révision profonde et courageuse de ses rapports avec la nature", a relevé également le ministère. "Ce virus apparait comme un ultime avertissement à l’humanité dont la prospérité reste encore largement dépendante des équilibres et du respect des lois de la nature", a fait observer en outre le ministère. Le thème "Nous faisons partie de la solution", choisi cette année pour célébrer cette journée, s'inscrit dans la continuité des efforts fournis l'année dernière par le thème "Nos solutions sont dans la nature", a mentionné le communiqué tout en rappelant à "quel point la biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable".

APS