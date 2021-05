CapDel : Pour une participation renforcée du citoyen dans la gestion des affaires locales

Les projets lancés dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local (CapDel) contribuent à la promotion de la démocratie participative en renforçant l'implication du citoyen dans la gestion des affaires locales, a indiqué le directeur national du programme, Mohamed Dahmani.

S'exprimant lors d'un point de presse en marge d'une rencontre d'évaluation participative des projets associatifs des communes pilotes du CapDel qui se tient du 24 au 26 mai à Alger, M. Dahmani a indiqué que l'objectif du programme CapDel est de "promouvoir la participation des citoyens dans la gestion des affaires locales, en l'occurrence communale, donc de renforcer la démocratie participative". Revenant sur les 40 projets financés à plus de 1,4 millions d'euro par l'Union Européenne, le PNUD et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et lancés dans 8 communes pilotes, à savoir Babar (Khenchela), Djanet, Djemila (Sétif), El-Khroub (Constantine), Ghazaouet (Tlemcen, Messaad (Djelfa), Ouled Ben Abdelkader (Chlef) et Timimoun, M. Dahmani a fait savoir qu'ils ont porté sur le renforcement du rôle de la société civile dans le processus de la gouvernance concertée et son rôle dans le développement économique local (DEL). Pas moins de 16 projets financés concernent le secteur de l'artisanat et les métiers et le patrimoine culturel, 3 projets intéressent l'agriculture, 3 le secteur de l'environnement, 9 projets l'amélioration de la vie des citoyens et 9 autres concernent le renforcement des capacités de la société civile, a affirmé le directeur national du programme CapDel. Il a, à cette occasion, annoncé qu'un projet pilote de mise en œuvre du premier plan local de prévention contre des risques majeurs sera élaboré au niveau de la commune d'Ouled Ben Abdelkader, à Chlef, dans le cadre du programme CapDel. Le même responsable a estimé qu'il ne peut pas avoir de développement durable "sans une bonne prévention des risques majeurs" et de "bonnes prestations" du service public et la gestion des risques. Les associations, ajoute M. Dahmani, auront un rôle à jouer à travers la mise en œuvre des plans de prévention multirisques qui seront élaborés, en sus de "doter les communes d'un réseau informatique avec la création de sites internet et de plates-formes virtuelles de participation citoyenne". De son côté, Imane Hayef, conseillère technique principale du Programme CapDel, a estimé que les associations "peuvent être catalyseurs de développement économique parce qu'elles ont cette capacité de jouer un rôle d'animateur au niveau de ces alliances des acteurs de territoire". Dans le cadre du CapDel, ajoute Mme Hayef, le PNUD apporte un appui technique dans les grandes thématiques, notamment celle du développement économique et du développement local dans les perspectives de la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD). Parmi les porteurs des projets CapDel, l'association "Al Amel" pour les enfants autistes de la wilaya de Timimoun a lancé un projet "les couleurs de l'espoir" qui consiste à ouvrir un atelier pour les enfants souffrant d'autisme pour assurer une prise en charge orthophoniste, pédagogique et psychologique", souligne Lazgham Mimouna, présidente de l'association et mère d'un enfant autiste. Mm. Lazgham affirme que des sessions au profit des parents d'enfants autistes dans la wilaya de Timimoun ont été organisées dans le cadre de ce projet, en vue de les aider à mieux prendre en charge leurs enfants. Pour sa part, l'association "authenticité et créativité" de Babar à Khenchela gère le projet de développement et de modernisation du Tapis local de sorte à ce qu'il soit un "produit répondant aux normes du marché international", selon Drahem Sofiane, membre de l'association, qui s'est félicitée d'avoir déjà atteint la phase de production et formé plusieurs femmes et des techniciens pour concevoir les maquettes.

T.A.