Energies renouvelables : Le plaidoyer de la Capc

Un document, comportant 41 propositions de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) dans le cadre de sa contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale de transition énergétique, à travers les volets financier, réglementaire, technique et humain, a été présenté à Alger. « Le mix énergétique de notre pays est dominé par le gaz » indique la Capc.

La consommation de combustible est sans cesse en augmentation. L’Algérie a contracté avec General Electric, la réalisation d’une usine de fabrication d’environ une quarantaine de turbine à gaz et une vingtaine de turbines à vapeur, soit l’arrivée future sur le réseau de plusieurs cycles combinés à gaz d’ici 2030. A cet horizon, il a été annoncé par les pouvoirs publics d’atteindre 15 gigawatts (GW) de renouvelables avec une installation annuelle de 1000 à 1500 mégawatts (MW). « A ce rythme, avec une capacité de production thermique qui pourrait potentiellement avoisiner les 42 GW en 2030, nous aurons un taux de pénétration de renouvelable d’environ 35% » indique l’organisation patronale dans son document. « L’objectif est intéressant, mais reste très modeste au regard de l’apport économique, social, sociétal et du grand potentiel de notre grand pays » estime la Capc. Pour cette dernière, « l’Algérie devra améliorer son mix énergétique en diversifiant les projets IPP entre le solaire, l’éolien, et d’autres sources à condition d’être économiquement rentables ». Selon l’organisation patronale les coûts du solaire et de l’éolien ont vu leur décroissance rapide sur les réseaux électriques dans plusieurs pays dans le monde. Le coût du solaire photovoltaïque (PV) a atteint, en 2019, 0,0275 dollars le kilowattheure (KWh) en Egypte, 0,0244 dollars/KWh en Tunisie et 0,0234/KWh en Arabie Saoudite. Récemment, les trois derniers appels d’offres sur PV solaire ont battu le record avec un prix au KWh de 0,0104 dollars en Arabie Saoudite, 0,01326 dollars au Portugal. Pour rappel, le prix de l’électricité en sortie d’une centrale combinée à gaz avec un prix de marché du gaz naturel est en moyenne de 0,060 dollars/KWh. D’où, la compétitivité du solaire du solaire et de l’éolien. Ces arguments, indique l’organisation patronale, démontrent la nécessité de challenger l’objectif des 15 GW à l’horizon 2030. La Capc souligne, qu’avec l’ensoleillement que présente le pays, le couloir de vent existant dans l’Ouest et le Sud-Ouest d’un potentiel de 7,7 GW, selon la Banque mondiale, ainsi que le potentiel biomasse, l’Algérie pourrait sans souci dépasser l’objectif actuel afin d’atteindre à minima 45% voire les dépasser en 2050, soit 30 GW, hors déclassement d’actifs thermiques tels que prévus. A titre de compréhension, indique-t-on, 1000 MW de solaire PV combiné à une centrale à gaz de nouvelle génération de même capacité apporterait une économie de gaz annuelle de l’ordre de 70 millions de dollars pour 12 millions de MMBTU de gaz à un prix du combustible de l’ordre de 7 dollars/MMBTU. L’éolien à son tour apporterait une économie annuelle d’environ 160 dollars pour 27 millions de MMBTU d gaz. L’éolien, précise la Capc, a un coefficient d’utilisation plus élevé que le solaire photovoltaïque et qui avoisine les 45% comparé à 20% pour le solaire. Pour l’organisation patronale la composante financement est la clé de la réussite du déploiement massif des énergies renouvelables dans notre pays. Dans un projet renouvelable, explique-t-on, le financement (taux d’intérêt, durée d’emprunt et le coût moyen pondéré du capital) représente une grande partie du prix de l’électricité. Sur les projets réalisés dans le monde 1 gigawatt coûte en moyenne 600 et 800 millions de dollars, soit une moyenne de 10 milliards de dollars pour les 15 gigawatts à horizons 2030. La part d’endettement des projets s’élèvera a minima à 80%, ce qui nécessiterait une levée auprès des banques de l’ordre de 8 milliards de dollars, soit en moyenne plus de 800 millions de dollars par an sur 10 années (2021-2030). « Il est difficile de convaincre les investisseurs de lever toute la dette en dinar » estime l’organisation patronale. « Les volumes demandés seront difficiles et challengeant à satisfaire par pool de banques algériennes » ajoute-t-elle. De plus, les taux d’intérêt sont élevés, entre, 5,5% et 7%, et la maturité maximale autorisée est très basse, de 7 années. A titre d’exemple, au japon, les banques octroient des prêts au-delà de 15 années avec des taux qui ne dépassent pas 1%. « Pour ces raisons, l’investisseur étranger ou le consortium d’investisseur souhaitent en général lever des fonds auprès des institutions financières internationales pas seulement locales. « Il conviendrait alors de réfléchir à autoriser le financement de projets structuré par des banques étrangères pour des « Project Finance ». L’Algérie aura seulement come obligation de garantir le paiement sur 20 à 25 ans, la durée d’un BOOT (build–own–operate–transfert), et d’assurer Le taux de rentabilité interne (TRI) attendu par les investisseurs pour atteindre des prix au Kwh (LCOE) réalisés dans le monde » suggère la Capc. Cette dernière propose l’élaboration des cahiers de charges conformes aux standard internationaux. Elle suggère la réduction du taux d’actualisation du dinar à la hauteur d’une structure risque. Elle recommande, aussi, l’allègements fiscaux pour aligner des prix des panneaux PV fabriqués localement aux prix d’achat aux standards internationaux, soit environ 200 à 202 dollars Kwc installé. L’organisation patronale évoque, également, des emprunts locaux à des taux bas, moins de 4%, et rallongement des maturités d’emprunt à 15/20 ans. Comme il s’agit de Project finance, il est souhaitable de permettre aux consortium soumissionnaires étrangers de s’endetter en partie en devises à des taux de 1,5%. Le risque de remboursement est porté par la société de projet du moment où l’Algérie garantie le PPA sur sa maturité. La Capc lance l’idée de création d’un fonds d’investissement vert algérien et la mobilisation des investissements institutionnels et internationaux tels que la BERD, et l’IFC.

A. S.