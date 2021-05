Marchés pétroliers : L’enjeu des négociations avec l’Iran

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent a perdu près de 2 %, s’établissant la semaine passée à 67,3 dollars le baril en moyenne relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier.

Le prix spot du Brent, qui a commencé la semaine dernière à 69 dollars le baril, est tombé à 65,2 dollars le baril le 20 mai avant de se reprendre vendredi dernier (66,7 dollars progression également lundi 24 mai). « Le recul ponctuel du prix du pétrole est dû à l’avancée des négociations en cours avec l’Iran, négociations susceptibles d’aboutir à terme (quand ?) à la levée de l’embargo. La propagation des cas de contamination à la Covid-19 dans les pays émergents, alors que la pandémie semble en partie sous contrôle dans l’UE et aux Etats-Unis, crée également des incertitudes sur le niveau de la demande pétrolière mondiale » explique l’institut de recherche français. Ce dernier pointe « la bonne résistance du prix du pétrole, qui s’explique en grande partie par le déficit prévu au second semestre, déficit qui pourra toutefois évoluer en fonction du niveau effectif de la demande et de la politique OPEP+ à venir ». Côté économique, « si de nouvelles craintes ont entrainé un fléchissement ponctuel des marchés boursiers en milieu de semaine dernière, les discours de soutien des Banques centrales ont permis de rassurer les intervenants » indique l’Ifpen. La semaine passée, relève l’institut de recherche, a été marquée par la publication, le 18 mai dernier, des statistiques économiques d’Eurostat qui révèlent une baisse de 0,6 % du produit intérieur brut (PIB) de la zone Euro au 1er trimestre par rapport au 4e trimestre. Le PIB des États-Unis a de son côté augmenté de 1,6 % par rapport au trimestre précédent (après +1,1 % au quatrième trimestre 2020). Le lendemain, Eurostat publiait les statistiques d’inflation mettant en évidence une progression de 1,6 % sur un an après +1,3 % en mars en rythme annuel. « Ces chiffres n’ont pas inquiété les marchés pour trois raisons » soutient l’Ifpen ; Celui-ci cite le fait que la hausse s’explique par l’énergie, secteur qui, à court terme et sauf imprévu, ne devrait plus connaitre de fortes progressions des prix (sous réserve d’une politique OPEP non restrictive); la déclaration du gouverneur de la Banque de France indiquant « qu’il n'y a aujourd'hui aucun risque de retour durable de l'inflation en zone euro » ; le discours rassurant de la Christine Lagarde, indiquant que la BCE reste déterminée à protéger l'économie de la zone euro des incertitudes persistantes liées à la pandémie de COVID-19. « Ce contexte a permis de retrouver rapidement de l’optimisme sur les marchés financiers qui privilégient toujours un scénario de reprise). Cela a eu pour effet de tempérer l’effet baissier sur le prix du pétrole lié aux négociations en cours avec l’Iran » affirme l’institut de recherche. Ce dernier fait état de la hausse des stocks américains de pétrole qui représente un facteur de baisse du prix. Le dernier rapport de l’agence américaine de l’énergie (EIA) pour la semaine se terminant le 14 mai n’a pas envoyé de signal clair pour les prix du pétrole. Les stocks de pétrole ont augmenté de 1,3 millions de barils (Mb), alors que les analystes interrogés par S&P Global Platts anticipaient une baisse de 2,9 Mb. Ce signal de baisse des prix a été en partie compensé par une reprise significative de la demande, qui se rapproche des 20 millions de barils par jour (Mb/j). Mais, dans le même temps, les stocks stratégiques ont poursuivi leur décrue initiée début avril. Cela conforte l’idée d’un niveau de stocks encore trop élevé, alors que la demande reste inférieure à ses niveaux d’avant Covid-19. C’est globalement le cas des pays OCDE dans leur ensemble si l’on compare le niveau actuel des stocks au seuil de 92 jours de consommation. L’Ifpen pointe, aussi, l’enjeu des négociations avec l’Iran. Les négociateurs sur le nucléaire iranien ont entamé le 19 mai à Vienne une nouvelle session de pourparlers pour faire revenir Téhéran et Washington dans le processus du "plan d'action global commun" (JCPOA en anglais). Les déclarations positives à l’issue de ces rencontres ont pesé à la baisse sur le prix du pétrole qui a perdu 4 dollars le baril entre le 18 et le 20 mai. « Le retour de l’Iran sur le marché signifierait un potentiel de hausse de la production de 1,5 Mb/j si l’on compare la production actuelle de ce pays à celle de 2017 » Indique l’Ifpen. « Cela ne semble pas ingérable, pour l’OPEP+, alors que le déficit prévu pour le marché est estimé à 1 Mb/j au 3e trimestre et à plus de 2 Mb/j au 4e. Cela nécessitera néanmoins des compromis alors que l’OPEP10, c’est-à-dire l’OPEP hors Iran, Libye et Venezuela, produit encore en dessous de son potentiel (- 4 Mb/j par rapport à 2017) » ajoute l’institut. L’Ifpen revient, aussi, sur le rapport de l’AIE « Net Zero by 2050 : A roadmap for the global energy system» susceptible de peser sur le secteur pétrolier

A.S.