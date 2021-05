Agriculture : Des produits d’assurances adaptés pour la campagne moissons battages 2020-2021

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé mercredi dans un communiqué le lancement de produits d'assurances adaptés pour la campagne céréalière moissons battages 2020-2021 et l'organisation de caravanes de sensibilisation au profit des agriculteurs et des professionnels du secteur en vue d'assurer la réussite de cette campagne.

"Fidèle à sa mission dans l’accompagnement des céréaliculteurs, la CNMA assure pour la campagne céréalière moissons battage la prévention, le suivi assurantiels et de protection des outils de productions des agriculteurs et des propriétaires de moissonneuses batteuses ", a-t-elle précisé dans son communiqué. Dans le cadre de la sensibilisation et de l'information des céréaliculteurs et des propriétaires de moissonneuses batteuses, la CNMA organise des caravanes de sensibilisation via un réseau répartis sur tout le territoire national, et qui compte 67 caisses régionales (CRMA) et 533 Bureaux locaux de proximité. Ces caravanes sont organisées en vue d'informer les professionnels du secteur et plus particulièrement les producteurs de céréales sur les couvertures d’assurances que la CNMA commercialise dans ce créneau. Parmi ces produits d'assurance, elle a cité le produit "Incendies des récoltes", "l’Assurance Combinée Incendie Grêle inondations" et "l’Assurance matériels agricoles dont la moissonneuse batteuse". "La souscription d’un des contrats d’assurance permet aux céréaliculteurs et les propriétaires de moissonneuse batteuses de bénéficier gratuitement de mesures d’accompagnement dont des extincteurs avec recharge et des tarifs attractifs avec paiement du contrat d’assurance par facilité, a-t-elle fait savoir. En plus de ces avantages, la CNMA met à la disposition des céréaliculteurs des experts agronomes CRMA pour leur fournir, à titre gratuit, des conseils de prévention ayant trait à la gestion de leurs activités agricoles avant et durant les opérations de moissons battages. Pour que le risque "ne soit plus une fatalité", la CNMA assure que "l’assurance est l’acte le plus approprié afin d'éviter des pertes et des dommages économiques potentiels". Selon le communiqué, les caravanes de sensibilisation que la Mutualité Agricole organise sur le terrain, en collaboration avec les principaux acteurs du secteur agricole, dont les directions des services agricoles, les chambres d’agriculture, l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), les instituts et les coopératives des céréales et légumes secs (CCLS), les PMAT ainsi que la Gendarmerie nationale et la Protection civile permettront d'accompagner les agriculteurs dans leur itinéraire et de les sensibiliser sur l’importance d’une campagne moissons battages réussie". Un programme déterminé a été mis en place conjointement par les Directions techniques CNMA et CRMA, et qui prévoit à titre d’exemple pour la CRMA de Ouargla une caravane de sensibilisation sur les Incendies récoltes dans les communes de Si Khouiled et N’Coussa. Pour les CRMA de Bouira, Ain Bessam et Sour El Ghozlane, ce sera dans les communes d’El Asnam, MChedellah, BirGhbalou et Bordj khriss, a fait savoir la CNMA. S’agissant de la CRMA de Batna, une journée est prévue dans l’exploitation agricole MOKRANE Adnane à Tazoult, a conclu le communiqué.

