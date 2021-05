Loi sur les hydrocarbures : Finaliser les textes d’application dans les prochains jours

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre de l’Energie et des mines en vue de finaliser, dans les prochains jours, les textes d’application de la loi relative aux activités d’hydrocarbures, qui sont actuellement en cours d’achèvement, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Ces orientations ont été données lors d'une réunion du Gouvernement, présidée par M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconférence, a indiqué la même source qui rappelle que 21 décrets exécutifs relatifs à cette loi ont déjà été promulgués. Le Gouvernement a entendu, lors de cette réunion, un exposé présenté par le ministre de l’Energie et des mines, relatif à trois (03) projets de décrets exécutifs. Le premier texte concerne la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures, le second est relatif aux modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, tandis que le troisième porte sur les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d'utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers.

Entrepreneuriat: le statut de "l'auto-entrepreneur" examiné par le gouvernement

Le gouvernement a entendu, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, une communication sur le statut de "l'auto-entrepreneur" et ses avantages quant à la facilitation d’accès des jeunes au marché du travail et la réduction des activités exercées dans l’informel, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Présentée par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, cette proposition de mettre en place le statut d’auto-entrepreneur constitue une des recommandations des assises nationales sur l’économie de la connaissance, organisées, les 29 et 30 mars 2021, a précisé la même source. L’exposé a porté sur les avantages de la mise en place du statut juridique de l’auto-entrepreneur qui s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement "visant le développement de l’esprit entrepreneurial, la facilitation d’accès des jeunes au marché du travail ainsi que la réduction des activités exercées dans l’informel", est-il expliqué dans le communiqué.

APS