Législatives du 12 juin : L’appel des candidats pour un vote massif relevé

Les titres de la presse nationale paraissant hier, ont relevé l'appel des différents candidats pour un vote massif lors de cette campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain en vue de concrétiser l'aspiration du peuple à un avenir meilleur.

Dans son éditorial du jour intitulé "culture démocratique et pluralisme", le journal El Moudjahid a relevé que "l'Algérie des institutions légitimes et des libertés fondamentales est en marche, pour valider, le 12 juin, le choix souverain du peuple qui aspire à un avenir meilleur, compromis, deux décennies durant, par le règne de la corruption, de la fraude électorale massive et des pratiques antidémocratiques". Pour ce journal, le renouveau se mesure à "l'aune de l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune de tout mettre en œuvre pour la réussite du scrutin de la transparence et de la légitimité populaire jamais connues auparavant". "A la conquête de l'Ouest", écrit de son côté, le quotidien l'Expression qui relève que plusieurs localités de la partie Ouest du pays ont été le théâtre de plusieurs rencontres animées par des chefs de partis en lice. Ces derniers ont dans leur discours, été unanimes, en appelant à un vote massif et à davantage d'implication des citoyens dans ces joutes. Le quotidien Horizons a indiqué dans son éditorial intitulé "la représentation démocratique" que la campagne électorale a entamé la deuxième semaine dans de "bonnes conditions et dans le respect" des principes de la charte signée par les candidats en lice. Le même journal a ajouté que cette tendance confirmait "le changement de comportement aux antipodes du discours de haine, des invectives, du nihilisme érigé par le passé en programme, en l'absence d'une véritable alternative largement attestée par la faillite de la gouvernance nationale et locale livrée, sous les couleurs des formations politiques de toutes obédiences, aux querelles de leadership et de la course aux privilèges, au détriment des besoins fondamentaux des citoyens". "Au cœur des programmes: l'économie" titre en Une le quotidien La Nouvelle République qui note que la partie économique des programmes des candidats a commencé à être exposée durant la première semaine de la campagne électorale et prendra "sans doute" plus de place dans les jours qui viennent. Le même journal a ajouté que la crise économique créée par "les choix hasardeux" de ces dernières décennies, ayant conduit "à une forte dilapidation des ressources", s'est imposé comme un thème majeur dans la campagne électorale. Pour sa part, le quotidien El Watan a consacré un article sur ces "déclarations surréalistes qui animent la campagne", indiquant que si quelques "rares formations politiques tentent d'expliciter aux potentiels lecteurs leurs programmes, beaucoup se sont en revanche illustrées par des déclarations ayant provoqué des polémiques ou de moqueries". Dans un article intitulé "Entre le changement et la continuité des institutions", le journal El Chaab a fait part du plaidoyer des leaders des partis politiques et des candidats indépendants participant à ce scrutin pour le changement politique et économique, à même de "garantir la continuité des institutions de l'Etat et barrer la route aux corrompus". "Bâtir des institutions fortes" a titré le journal El Massa relevant les différents propos des candidats à ce scrutin dans leurs sorties de proximité, appelant le peuple à voter en masse, en choisissant ce qui convient le plus pour représenter le peuple dans la future Assemblée nationale. Le même journal a assuré que les différents candidats avaient évoqué les "importants défis" et le rôle attendu de la future Assemblée populaire nationale, considérant que ce rendez-vous électoral est "une étape importante" dans le succès du processus du "changement démocratique" visant à l'édification de "l'Algérie nouvelle et la consécration de l'Etat de droit". De son côté, le journal El Khabar a indiqué dans un article intitulé "Des partis participent. Mais doutent de la transparence des élections" que des partis politiques ont émis des protestations auprès d’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour contester les résultats du tirage au sort des observateurs sous l'argument que les représentants de partis et de listes indépendants n'étaient pas en mesure d'en assurer la couverture entièrement. (APS)

L’impératif de bâtir une économie forte dans l'Algérie nouvelle mis en avant

L'impératif de bâtir une économie forte, créatrice de richesses et d'emploi dans l'Algérie nouvelle, a été mis en avant dimanche par les candidats des partis politiques et des listes indépendantes dans leurs interventions au 11ème jour de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain. En ce sens, le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati qui a insisté à Mostaganem sur "l'importance d'aller vers une économie diversifiée et créatrice de richesses", affirmant que l'Algérie "demeurera un Etat social". Dans le même sillage, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a appelé samedi soir à partir de Tébessa à "encourager l'industrie et l'investissement dans divers domaines en créant des petites entreprises génératrices de richesses pour tous les Algériens", précisant que cette démarche est susceptible "d'assurer des postes d'emploi pour les jeunes et réduire le taux de chômage". Il a estimé que "l'économie de l'Algérie nouvelle doit être socio-participative, sans tenir compte de la poignée d'hommes d'affaires qui la monopolisait". Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a abondé dans le même sens, insistant sur "la nécessité de renoncer à l'économie rentière et à adopter une économie créatrice de richesses". Il a aussi assuré que "la situation économique actuelle du pays n'est ni catastrophique, ni confortable. Toutefois, a-t-il dit, nous disposons de tous les facteurs pour un décollage économique". Parmi les priorités du programme de l'ANR, figure "l'opportunité à donner à la communauté algérienne à l'étranger de contribuer au décollage économique", a-t-il indiqué, tout en relevant le "modeste apport" de cette communauté à l'économie nationale. Le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a tenu le même discours à Tiaret, en assurant que "l'Algérie sortira de la crise économique et sociale et sera une force émergente parmi les pays émergents", faisant observer que "ceux qui doutent des capacités de l'Algérie n'ont qu'à prendre l'exemple de la wilaya de Tiaret dans les domaines industriel et agricole". Idem pour le président de l'instance de gestion du parti Talaie El Hourriyet, Réda Benouenane qui a appelé à partir de Constantine à "bâtir une économie forte et engager un développement global, où les richesses seront équitablement réparties". Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam a focalisé son intervention à Batna sur les ressources humaines, soulignant son "optimisme" sur le fait que "la plupart des listes électorales en lice renferment des jeunes diplômés, des universitaires et des cadres dans diverses disciplines capables de contribuer à un développement réel du pays et au changement souhaité". II en est de même pour le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaid, qui a appelé samedi à Alger le peuple algérien à élire des candidats compétents capables de servir le pays, relevant que le choix des représentants du peuple "est une grande responsabilité". Pour sa part, le président du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a appelé à partir de Sétif, à "changer les mentalités et opter pour des pratiques, des programmes et des visages nouveaux pour édifier la nouvelle Algérie et réaliser le changement que le peuple souhaite". Le président du parti de la Liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi a, de son côté, a estimé que les législatives du 12 juin constituent "une occasion historique pour opérer le changement" et "rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat".

R.N.