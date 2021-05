Un Forum économique algéro-libyen s’est tenu à Alger : Les opérateurs algériens s’intéressent au marché libyen

Le Forum économique algéro-libyen a été ouvert hier à Alger (hôtel Aurassi) avec la participation de près de 400 opérateurs des deux pays. La cérémonie d'ouverture de ce forum a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que du ministre libyen de l'Economie et du Commerce, Mohamed Al-Haweij.

L'objectif de cet évènement est de "renforcer la coopération économique et commerciale et trouver des opportunités de partenariats bilatéraux dans les différents secteurs économiques entre les deux pays", selon la direction de la promotion et de soutien des échanges économique du ministère des Affaires étrangères qui a organisé ce forum en collaboration avec ministère du Commerce et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI). Cet évènement enregistre la participation de 150 opérateurs libyens et 250 opérateurs algériens, représentant différents secteurs économiques, en plus des représentants des différentes chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et ceux des organisations patronales et autres organismes gouvernementaux dans le domaine économique. Le forum est organisé sous forme de séances plénières, d'ateliers et de rencontres bilatérales (B to B). La première séance plénière du forum, prévue dans la matinée, sera consacrée, selon le ministère du Commerce, aux présentations des membres de la délégation libyenne concernant les besoins de leur pays en matière d'investissements dans le cadre de la reconstruction de la Libye, tandis que la deuxième séance, programmée cet après-midi, permettra d'exposer les aptitudes des entreprises algériennes, publiques et privées, en matière de partenariat. Parmi les principaux domaines de coopération auxquels s'intéresse ce forum, l'énergie, les produits agricoles et alimentaires, les machines industrielles et agricoles, la santé, les produits pharmaceutiques, les produits électroniques et électroménagers, les travaux publics et les matériaux de construction, le papier, l'éducation, le tourisme, les bureaux d'études et les services. Une troisième séance plénière est programmée dimanche matin et verra la suite des exposés sur les opportunités de partenariats bilatéraux, avant que le forum ne soit clôturé à la mi-journée. Parallèlement aux travaux du forum, une exposition sur les produits algériens (biens et services) sera organisée au niveau du Palais des Expositions (SAFEX) des Pins Maritimes (Alger) aujourd’hui et demain.

K.B.