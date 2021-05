Zone de libre-échange continentale africaine : Quelles conséquences sur la politique commerciale de l’Algérie ?

Le décret portant ratification de l’accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) vient d’être publié au journal officiel du 16 mai 2021, en même temps que le texte complet dudit accord.

« La lecture attentive du texte de cet accord, qui fait maintenant partie intégrante de la législation économique et commerciale algérienne, laisse apparaitre des implications de grande ampleur sur le régime légal et réglementaire encadrant les échanges extérieurs de l’Algérie » indique le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (Care). Selon ce dernier, l’accord ZLECAF se distingue par deux aspects d’une grande signification pour la politique commerciale extérieure future de l’Algérie. D’une part, la ZLECAF n’est qu’une étape sur le chemin de la construction d’une communauté économique africaine, objectif déjà inscrit dans le traité d’Abuja de 1991, mais qui est maintenant appelé à être mené à bien dans le cadre du système des règles de l’OMC. D’autre part, la mise en œuvre de l’accord ZLECAF est adossée à un « Protocole sur les règles et procédures du règlement des différends » sur le même modèle que celui qui fonctionne au sein de l’OMC. Care explique qu’à la différence de tous les autres accords commerciaux conclus jusque-là par l’Algérie, ce nouvel accord qui vient d’être ratifié est, par ses implications, de nature à bousculer fortement le mode actuel de gestion et de conduite du commerce extérieur de notre pays. Pour le think tank « le changement majeur qu’introduit cet accord commercial, c’est celui de l’environnement légal et réglementaire qui encadre et régule le commerce extérieur des pays africains, un changement substantiel quand on sait que la véritable protection contre l’afflux des importations est généralement adossée, non pas au niveau des droits de douane, mais à toute une panoplie de barrières non tarifaires par essence nettement plus dissuasives ». A ce sujet, explique Care, et suivant les dispositions de l’accord, chaque pays africain membre sera tenu aux disciplines générales qu’imposent les accords de l’OMC en matière de transparence des règlementations, de défense commerciale, d’obstacles techniques au commerce, etc. « D’un point de vue légal, cela implique trois types d’engagements précis et extrêmement sensibles à respecter, dans le cas algérien » relève le Think Tank. Il s’agit de recenser et de publier, à l’intention des pays africains membres de l’accord et pour chaque ligne tarifaire, l’ensemble des règlementations et normes applicables aux importations et auxquelles les entreprises africaines doivent se conformer au moment d’exporter leurs produits sur le marché algérien. Il s’agit également éliminer l’ensemble des obstacles non nécessaires et non justifiés par des contraintes liées à la sécurité, à l’ordre public, à la santé ou à la protection de l’environnement. Care évoque, aussi, la désignation un point focal auquel les entreprises africaines, confrontées à des barrières autres que tarifaires au moment d’exporter leurs produits ou leurs services vers l’Algérie, pourraient adresser leurs requêtes ou demander des renseignements quant à la voie à suivre pour contourner de tels obstacles. Care signale, « que toutes les restrictions administratives ou douanières qui sont aujourd’hui appliquées à nos échanges seront appelées à être supprimées à bref délai, au titre de nos engagements dans la ZLECAF ». S’agissant de ces taxes exceptionnelles, ajoute Care, la justification implicite qui en a été donnée jusque-là est celle liée au déséquilibre de notre balance des paiements. Le think Tank, signale que l’accord ZLECAF renvoie aux dispositions des statuts du FMI et surtout à celles de l’accord de l’OMC qui régit les mesures pouvant être prises pour faire face à des difficultés de balance des paiements. Care ajoute une précision fondamentale « qui tient à l’approche ambigüe qui a jusqu’ici présidé à la gestion des accords commerciaux régionaux ou bilatéraux que notre pays a eu à conclure avec des partenaires divers (Conventions commerciales avec la Tunisie ; Libye ; Jordanie ; Convention économique régionale maghrébine ; Accord d’association avec l’Union européenne ; Convention portant zone arabe de libre-échange) ». Le think tank constate qu’en raison des faibles performances de son économie et de son incapacité à faire face à la concurrence importée, notre pays s’est peu soucié jusqu’ici du plein respect de ses engagements au titre de ces différents accords. Aussi, si l’approche implicite des autorités publiques nationales est celle de considérer que l’accord ZLECAF se verra traiter de la même manière, « il faut tout de suite qu’elles prennent conscience que ce serait de leur part une lourde et grave erreur » avertit Care. En effet, aucun des accords commerciaux conclus jusqu’ici ne contient de disposition spécifique incluant la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends, lui-même calqué sur celui en vigueur depuis 1995 au niveau de l’OMC. En tant que l’une des économies les plus importantes du continent, l’Algérie ne pourra pas, d’un point de vue moral et politique, se soustraire visiblement à ses obligations au titre du traité ZLECAF. Au total, conclut Care, « il faudra donc bel et bien se résoudre au constat suivant : en adhérant officiellement à cet accord interafricain, notre pays a mis le pied dans un processus économique et légal qui devrait le conduire, à terme rapproché, à réviser de fond en comble, toute la panoplie des restrictions administratives qui tient lieu de mode de régulation de ses échanges extérieurs ». Dans la pratique, cette situation équivaut à celle d’avoir à appliquer 80% des disciplines inscrites dans les accords de l’OMC, en particulier toutes celles liées à l’encadrement réglementaire des importations. La prochaine étape qui suit le dépôt officiel de l’instrument de ratification est celle du calendrier de mise en oeuvre des concessions tarifaires. L’accord prévoit à ce titre que les participants doivent démanteler les droits de douane sur 90 % de leurs lignes tarifaires sur une période de cinq ans, pour les économies les plus avancées comme celle de l’Algérie. « Dans l’intervalle, et si elle tient à respecter les engagements auxquels elle vient de souscrire, l’Algérie gagnerait à mettre en place rapidement un programme de mise en conformité de l’ensemble du dispositif qui régit ses échanges extérieurs » suggère le Think Tank, estimant que compte tenu de l’ampleur des changements à introduire et de leur sensibilité d’un point de vue économique, cette tâche est des plus urgentes.

La ZLECAF et les autres accords commerciaux

L’application des dispositions de cet accord ZLECAF que l’Algérie vient de ratifier officiellement ne manquera pas d’avoir des conséquences significatives sur les conditions de mise en œuvre des autres accords commerciaux auxquels l’Algérie est partie prenante estime Care. Pour mieux saisir l’importance de cette question, le think tank cite l’exemple de la liste des quelques 1400 produits exclus du bénéfice de l’exonération des droits de douane, au titre de l’engagement de l’Algérie au sein de la ZALE (Zone arabe de libre-échange). « Quelle attitude observer concrètement face aux exportations de pays arabes et africains tels que l’Egypte, le Maroc ou la Tunisie, vers le marché algérien ? » s’interroge Care. Leur refuser l’exonération au titre des restrictions appliquées au commerce avec les pays arabes l’exposerait à des sanctions inévitables qui seraient prises au titre du mécanisme africain de règlement des différends. Leur accorder l’entrée en exonération des droits de douane, sans l’étendre aux autres pays arabes, serait considéré comme un acte discriminatoire insoutenable au titre de la convention commerciale liant les pays membres de la ZALE. « Il n’y a pas de doute que, sitôt que le processus d’adhésion de l’Algérie à la ZLECAF sera pleinement opérationnel, l’on assistera à des approches commerciales agressives dans notre direction, de la part de chacun de la part des pays arabes membres de la ZALE, du Maroc et de l’Egypte en particulier » prévoit le think Tank. Le même problème sera de fait posé dans le contexte de l’accord d’association liant l’Algérie et, l’Union européenne et, de proche en proche, avec l’ensemble des partenaires commerciaux de l’Algérie. Dans le cas de l’accord UMA, l’accord ZLECAF est de nature à renforcer les échanges économiques et commerciaux et à atténuer le poids des tensions dans la région. « L’accord ZLECAF ouvre à ce titre une perspective économique nouvelle à laquelle il importe que notre pays se prépare de toute urgence et avec le plus grand sérieux » estime Care.

A.S.