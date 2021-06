Marchés pétroliers : Le Brent en hausse avant la réunion de l’OPEP+

Malgré la possibilité d’un retour de l’offre pétrolière iranienne sur le marché, les prix du pétrole ont augmenté la semaine dernière, portés par l'optimisme d'une reprise de la demande de pétrole en Europe avec l'accélération des campagnes de vaccination et par la "driving season" sur le point de commencer aux États-Unis relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen), dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier.

En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché à terme de Londres a gagné +1,7 dollars le baril (+2,6 %) pour atteindre 69 dollars le baril. Le WTI a suivi la même tendance avec une hausse de +2,1 dollars le baril (+3,4%) pour atteindre 66,3 dollars le baril. Sur les marchés à terme, en revanche, les investisseurs se replient avec une baisse significative des positions nettes. « Ce mouvement est général pour toutes les matières premières (pétrole, gaz, métaux, agriculture) » indique l’Ifpen. Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission et de l'ICE, les fonds spéculatifs ont enregistré cette semaine leur plus forte baisse depuis novembre, ce qui pourrait annoncer une pause dans ce rallye haussier, qualifié par certains experts de supercycle. « Dans ce contexte, les économistes interrogés par Bloomberg restent prudents, avec un prix du Brent stable en 2021 à 65 dollars le baril en 2021 et 2022 » indique l’institut de recherche français. Ce dernier affirme que l'OPEP+ devrait annoncer, aujourd’hui mardi, une augmentation de la production d'environ 840 000 barils par jour (kb/j) en juillet, conformément à l'accord actuel. Cette réunion est particulièrement attendue par les observateurs car elle marque la fin de l'accord d'avril visant à ramener progressivement plus de 2 mb/j sur le marché. « On s'attend donc à ce que cette nouvelle réunion de l'OPEP+ en dise plus sur la stratégie du cartel pour les mois à venir » indique l’Ifpen. La stratégie de la Russie sera également intéressante à suivre étant donné les récents désaccords avec l'Arabie Saoudite. « En effet, cette augmentation de 840 kb/j est insuffisante pour combler le déficit de production attendu au second semestre compte tenu de l'augmentation de la demande et pourrait inciter un certain nombre de pays, dont la Russie, à vouloir augmenter significativement leur production » estime l’institut de recherche. Pour répondre à cette demande, les pays de l'OPEP disposent d'une capacité de réserve importante (environ 6-7 millions de baril par jour) et d'un potentiel de 1,5 million de barils par jour (mb/j) en Iran, sous réserve de l'évolution des discussions portant sur le volet nucléaire, même si la probable nomination de l'ultraconservateur Ebrahim Raissi aux prochaines élections présidentielles (18 juin) risque de retarder le rapprochement avec les USA. « Si toute l'attention des observateurs est aujourd'hui focalisée sur l'OPEP+, c'est également parce que la situation des pays non-OPEP+ est actuellement totalement figée, y compris aux Etats-Unis... » explique l’Ifpen. En effet, malgré un prix du brut proche de 70 dollars le baril, les compagnies pétrolières ne se précipitent pas pour augmenter leur production. Selon l'AIE, l'augmentation de la production non-OPEP en 2021 serait de 0,8 mb/j, soit la plus faible augmentation (hors ralentissement) depuis 2012. Même dans le Permien, le prolifique bassin de schiste au centre du boom énergétique américain, les entreprises hésitent à relancer leurs investissements. « Cela est dû en grande partie aux pressions exercées par les banques pour qu'elles dépensent moins et versent plus de dividendes aux actionnaires, ainsi qu'aux pressions exercées par leurs actionnaires activistes lors des assemblées générales » précise l’Ifpen. Aux États-Unis, selon les données hebdomadaires de l'EIA, les stocks de pétrole ont diminué de 1,7 million de barils (mb) pour la semaine du 21 mai. Les stocks des principaux produits pétroliers ont également diminué de 1,7 mb pour l'essence et de 3,0 mb pour le diesel, confirmant la reprise économique. Le taux d'utilisation des raffineries a augmenté pour atteindre 87 % mais reste légèrement inférieur à la moyenne quinquennale pour cette période (88,2 %). Le nombre d'appareils de forage en activité aux États-Unis a augmenté de +2 unités pour atteindre 457, mais la production est restée stable à 11 mb/j. En Europe (zone ARA), les stocks de produits pétroliers ont augmenté légèrement au-dessus de la moyenne historique des 5 dernières années, en raison d'une augmentation des stocks d'essence (+4%) et de diesel (+8,5%) en préparation de la saison estivale.

A.S.