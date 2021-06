Algérie-Libye : Saut qualitatif en matière de coopération économique

Le Forum économique algéro-libyen, qui s'est tenu les 29 et 30 mai en cours à Alger, sous le thème "Algérie-Libye: prometteuses perspectives de partenariat et de coopération économique", en présence de 700 opérateurs économiques, a constitué un saut qualitatif dans le domaine de la coopération économique et du partenariat entre les deux pays.

La cérémonie d'ouverture de ce forum a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre du Commerce, Kamel Rezig, ainsi que du ministre libyen de l'Economie et du Commerce, Mohamed Al-Haweij, en présence de membres du gouvernement et de présidents d'instances nationales, en sus de responsables de certaines organisations patronales et des chambres de commerce et d'industrie dans les deux pays. Ce forum a été ouvert à la veille de la visite officielle du Chef du Gouvernement libyen d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah en Algérie, à la tête d'une délégation ministérielle importante. Le forum s'est tenu sous forme de séances plénières, d'ateliers et de rencontres bilatérales (B to B), durant lesquels les participants ont présenté des exposés sur les projets d'investissement, les voies de renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays et les besoins en matière d'investissements dans le cadre de la reconstruction de la Libye. Les participants ont également présenté des exposés sur les aptitudes et la disposition des entreprises et des instances économiques des deux pays ainsi que les voies et mécanismes d'établissement d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant, dans divers domaines prometteurs, dont notamment l'énergie, les travaux publics, la construction, l'investissement et les industries agroalimentaires. Parallèlement à ce forum, une exposition algéro-libyenne des produits et services des deux pays a été ouverte dimanche, laquelle est organisée par la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), avec la participation de plus de 350 exposants. Lors de la clôture des travaux de ce forum, les participants ont convenu de réactiver les accords bilatéraux, d'évaluer et d'actualiser le cadre juridique de la coopération bilatérale en fonction des derniers développements enregistrés dans les deux pays et de créer un Conseil d'affaires algéro-libyen en vue de renforcer les échanges commerciaux et d'augmenter le niveau du flux des investissements. Les participants ont également convenu d'accélérer les mesures logistiques et techniques liées à l'opérationnalité du poste frontalier "Deb Deb/Ghadamès" pour le transport de marchandises en vue d'une ouverture officielle dans les plus brefs délais. Les deux parties aussi convenu de la tenue d'une réunion bilatérale au niveau des experts à une date qui sera déterminée ultérieurement afin d'étudier les mesures pratiques visant la réouverture de la ligne maritime et la possibilité d'ouvrir une ligne de transport de fret aérien entre les deux pays. Ils ont en outre examiné une éventuelle reprise des vols entre les deux pays après le parachèvement des pourparlers et de toutes les mesures nécessaires à cet effet. A cette occasion, les femmes et hommes d'affaires ont été encouragés à établir des partenariats basés sur le principe gagnant-gagnant et à concrétiser les investissements bilatéraux dans le cadre du respect des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays. Les participants ont par ailleurs mis l'accent sur l'importance d'encourager la coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture saharienne et de travailler à la mise en place d'un réseau d'échange d'expériences entre les hommes d'affaires algériens et leurs homologues libyens. Qui plus est, il a été convenu du renforcement de la concertation et de la coordination bilatérales dans le but de tirer profit des avantages disponibles dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine. Les deux parties se sont félicitées du climat de convivialité et de fraternité ayant prévalu durant les travaux de ce forum qui a opéré un saut qualitatif dans la coopération économique et le partenariat entre les deux pays à travers la participation d'importantes sociétés et de grands groupes économiques. Ce forum est la première étape du processus de consolidation et d'approfondissement des relations économiques et commerciales bilatérales. Il sera suivi d'autres rencontres et manifestations, notamment une exposition de produits et services algériens prévue à Tripoli en octobre prochain.

A.S.