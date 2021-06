Législatives/campagne : Les partis politiques font valoir la pertinence de leurs programmes respectifs

Les partis politiques continuaient, à la faveur de la campagne électorale, de faire valoir la pertinence de leurs programmes respectifs pour séduire le plus large potentiel d'électeurs et ce, en perspective des législatives du 12 juin courant.

Ainsi, et depuis Timimoune, le président de "Harakat El Bina El-Watani", Abdelkader Bengrina, a plaidé pour "la réhabilitation" de cette nouvelle wilaya, à travers "la relance des secteurs agricole et de l'industrie agroalimentaire, aux niveaux local et national, tout en préconisant " la revalorisation d'un million d'hectares de terre agricole ". De même qu'il a suggéré "l'accompagnement du nouveau statut de Timimoune par l'édification de centres hospitaliers et d'édifices universitaires", insistant sur "la transparence lors de "la distribution" du foncier agricole, exprimant sa "conviction" que cette région, à l'instar du reste du pays "est en mesure d'amorcer le développement économique escompté au bout du prochain quinquennat, pour peu que les compétences locales émergent de la volonté populaire". A partir de Ghardaïa, le président du parti "Sawt Echaâb", Lamine Osmani, a assuré, lundi soir, la présence de candidats "jeunes et compétents" au sein de cette formation politique, ce qui est à même, selon lui, de "donner un nouveau souffle à la vie parlementaire et au développement du pays". S’exprimant au cours d'un meeting populaire animé au centre culturel de la daïra de Daya Ben Dahoua, le même responsable a ajouté que "pour consolider la démocratie dans notre pays et restaurer la confiance des citoyennes et citoyens envers les institutions, il est primordial de choisir le candidat compétent, jeune et intègre". ''Le député qui est un représentant du peuple, doit donner l’exemple dans honnêteté pour le bon fonctionnement de la démocratie et la performance de la gouvernance publique", a soutenu le président de Sawt EChaâb, notant que le rendez-vous du 12 juin "constitue pour le peuple algérien une étape cruciale pour l’édification institutions fortes et d’une nouvelle Algérie". Et de soutenir, dans ce contexte, que ces élections sont "l'unique moyen d'opérer le changement escompté”, conviant les compétences juvéniles de son parti à "œuvrer avec abnégation et crédibilité au seul service du peuple algérien". De son côté, le président d'El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibèche, a affirmé, lundi depuis Tamanrasset, que son parti politique "disposait d'un riche programme", précisant que les candidats de cette formation "veilleront à prendre en charge les différents problèmes locaux rencontrés par les citoyens dans toutes les wilayas du pays, et à les transmettre aux autorités publiques". Selon le même responsable, la participation du parti aux prochaines élections législatives "permettra de donner une nouvelle impulsion pour accéder à l'Algérie nouvelle et à une République nouvelle, soulignant que les meilleurs candidats avaient été choisis à travers les différentes wilayas du pays afin d'être " les meilleures listes qui œuvreront à faire entendre la voix des citoyens". M.Benbaibèche a déclaré, enfin, qu'il sera question de "palier aux différentes difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens à Tamanrasset", ajoutant qu'il "défendra la wilaya à tous les niveaux". De son côté, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé, lundi depuis Oum El Bouaghi, le secteur privé à "contribuer à l'absorption du chômage", estimant que celui-ci “ne peut être résolu par le seul recours aux recrutements dans le secteur public’’, arguant que le "pourcentage des jeunes dans la société est élevé". S’agissant des secteurs en mesure d'absorber le chômage, M. Ghouini a mis en avant ceux de l'agriculture et de l'industrie, celui de la transformation notamment, ainsi que celui du tourisme: ''Si des plans d’actions sont élaborés de manière bien étudiée et les expériences des cadres algériens mises à profit, le décollage du secteur agricole aura lieu", a-t-il assuré. Enfin, le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam a relevé, lundi soir à Sedrata (Souk Ahras), que la prochaine échéance est "une opportunité pour opérer le changement à travers la volonté du peuple", prévoyant que ce rendez-vous se déroule dans des conditions ordinaires, grâce à l'Autorité nationale indépendante des élections qui veille au bon déroulement de ce rendez-vous politique".

R.N.