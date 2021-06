Rachid Sekak, expert financier : « La réforme du secteur bancaire est une nécessité incontournable »

La situation actuelle du système bancaire reflète et accentue les dérèglements structurels de notre économie et de sa dérive budgétaire estime l’économiste. La réforme du secteur bancaire est une nécessité incontournable.

« Mais elle ne sera pas suffisante pour relancer une croissance pérenne et diversifier notre économie …si elle n’est pas accompagnée d’un programme cohérent de réformes structurelles dont elle est seulement une partie » a estimé, avant-hier, l’économiste Rachid Sekak, lors d’une conférence organisée par le laboratoire d’économie et développement de l’université Abderrahmane Mira de Bejaïa, sous le thème « la réforme du secteur bancaire : où en sommes-nous, et où pouvons-nous aller ? ». Rachid Sekak a ajouté que cette rénovation du secteur bancaire devra s’intégrer dans une stratégie plus large. « Le processus de mise en œuvre de la réforme, d’une grande ampleur technique et humaine, sera complexe » a indiqué l’expert financier soulignant, « la nécessité d’un cadre politique obligatoirement reconnu dans son autorité, sa crédibilité et son leadership ». L’expert évoque une faiblesse du niveau d’intermédiation bancaire, la prédominance des banques publiques et la faiblesse des crédits accordés au secteurs privé. « Une telle configuration n’a pas permis au pays de réaliser son potentiel de croissance à deux chiffres et ce malgré une abondance de ressources et un excès de liquidité bancaire pendant une période relativement longue » regrette l’économiste. Concernant l’intermédiation bancaire, Rachid Sekak a fait état de l’existence de 19 banques, 6 publiques et 13 privées, qui activent en Algérie. Selon lui le départ récent Crédit Agricole CIB, « est un très mauvais signe ». Le total de bilan de la place était de 15.645 milliards de dinars à fin 2019 soit un peu plus de 130 milliards de dollars ou environ 75 % du produit intérieur brut (PIB). « La place bancaire algérienne est une toute petite place » a-t-il affirmé, relevant, par ailleurs, la faiblesse de la densité du réseau, estimé à 1680 agences, soit une agence pour environ 26.000 habitants. L’expert pointe, également, le faible niveau des crédits hypothécaires estimé de 2 % du PIB, moins de 400 milliards de dinars. Il évoque la non transparence du financement du logement. « Le financement du logement a couté en moyenne 650 milliards de dinars annuels au Trésor public » révèle-t-il. La circulation fiduciaire a fortement augmenté. Elle a atteint 6.140 milliards de de dinars à fin 2019 soit 34.73 % de la masse monétaire mesurée par M2 et 30 % du PIB. « La prise en charge de ce souci relève de trois problématiques différentes bien que complémentaires : les encaisses oisives des ménages, l’incitation à l’épargne et l’économie informelle » souligne l’expert. Ce dernier fait état d’une bonne rentabilité de la place mais en baisse sensible avec la hausse du cout du risque observé en 2019. La qualité des portefeuilles était correcte en 2018 avec des prêts non performants (NPLS) évalués entre 12 et 13 % fin 2018 couverts à plus de 50 %. Mais en 2019, la situation s’est dégradée. Rachid Sekak révèle le montant important des provisions, « 164 milliards de provisions pour banques publiques et 22.7 milliards pour banques privées ». Autres caractéristiques du marché bancaire : Une Gamme de produits offerts étroite et banale et un Faible développement des services financiers spécialisés. Le taux de pénétration du leasing est de 0.66 % par rapport au PIB. Le factoring élément essentiel du financement de la PME est inexistant à cause de blocages administratifs incompréhensifs. L’économiste relève, également, que l’Etat est omniprésent dans le secteur bancaire. Il en est le principal actionnaire, le régulateur et le plus grand client. « Une telle situation n’est-elle pas malsaine ? » s’interroge-t-il.

Les sept axes de réformes

Rachid Sekak propose sept axes de réformes, qui ne se veulent pas exhaustifs, mais apparaissent comme incontournable ». Le premier axe concerne la définition d’une stratégie de développement du secteur bancaire et sa communication. Selon l’expert financier, les attentes et les objectifs des autorités sont flous et le plus souvent inconnus en matière de réforme. La communication gouvernementale est très superficielle et souvent articulée autour d’effets d’annonce non suivis. « Il apparait indispensable d’améliorer la visibilité des investisseurs étrangers et locaux en affichant une doctrine claire en matière d’investissement dans le secteur bancaire » suggère Rachid Sekak. L’un des éléments de cette stratégie, soutient-t-il, sera la consolidation de l’indépendance de la Banque d’Algérie en revenant aux dispositions de la Loi Monnaie et Crédit de 1990. Le deuxième axe porte sur la modification et le renforcement de la gouvernance des banques publiques. L’expert estime que la dernière décision concernant la séparation de la fonction du président du Conseil d'administration de celle du directeur général (DG) des banques est une « bonne chose », cependant, nuance-t-il, « il ne faut s’arrêter là. Il ne faut pas confondre le produit avec l’emballage ». Rachid Sekak plaide pour la relance de la privatisation partielle ou même totale du CPA et de la BDL, les plus exposé au secteur privé. Mais, il n’est pas certain que la Bourse soit le bon canal. Le quatrième axe concerne l’amélioration du dispositif de supervision et du cadre macro prudentiel. Sur ce point, l’économiste estime que la Commission bancaire doit totalement indépendante du gouverneur de la Banque d’Algérie. Rachid Sekak évoque, par ailleurs, comme axe de réforme, l’innovation et l’élargissement de l’offre produits notamment pour les PME, les évolutions institutionnelles hors secteur bancaire pour accompagner sa modernisation et la formation ainsi que le développement des compétences et les ressources humaines.

A.S.