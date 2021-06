Reprise des vols internationaux : Le "pack confinement" réduit à 33.000 DA

La Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé dans un communiqué, que le montant "Pack confinement" prévu pour les Algériens de retour au pays, dès ce mardi, est réduit à 33.000 de DA par passager, tandis que les étudiants et les personnes âgées à faible revenu sont dispensés de ces frais.

"En application des nouvelles directives des autorités algériennes, le montant du pack confinement est réduit à 33.000 da par passager" a indiqué Air Algérie dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. La Compagnie a également expliqué que "les demandes de dispense de paiement des frais de confinement en faveur des étudiants et des personnes âgées à faible revenu doivent être accompagnés des pièces justificatives et adressées aux représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger", précisant "qu'elle (Air Algérie) contactera toutes les personnes dont la dispense a été accordée par les services compétents". A rappeler que les frais de confinement étaient initialement fixés à 41.000 DA (TTC) pour les Algériens de retour au pays à la faveur de la décision du Gouvernement relative à l’ouverture partielle de l’espace aérien sur l’International à partir du 1er juin. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ensuite ordonné de baisser les frais d'hébergement relatif à l'isolement de 20% pour les Algériens de retour au pays, et de dispenser les étudiants et les personnes âgées à faible revenu de ces frais. Le "Pack confinement", payable au moment de l’achat ou de la confirmation du billet d’avion couvre les frais de transport vers le lieu du confinement, l’hébergement de 5 nuitées en pension complète, ainsi que le test COVID prévu à la fin du confinement, avait expliqué Air Algérie, notant que l’exonération des frais de confinement est entendue dans la limite de deux enfants de moins de 12 ans par famille. La reprise des vols d'Air Algérie s'effectue à partir d'aujourd'hui avec un vol Constantine-Tunis-Constantine tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORLY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis).

APS