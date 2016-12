25ème Foire de la Production Algérienne : Ooredoo présente ses offres et solutions aux professionnels et aux particuliers

Ooredoo confirme sa volonté d’encourager l’économie nationale en participant à la Foire de la Production Algérienne dans sa 25ème édition, qui se tient du 21 au 27 décembre 2016 au Palais des Expositions, Pins-Maritimes à Alger.

Placé sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, cet évènement organisé par la SAFEX regroupe les professionnels de l’industrie agroalimentaire et de l’emballage, de l’industrie manufacturière, de l’Industrie électrique, électronique et de l’électroménager, de l’industrie mécanique, métallurgique et sidérurgique, ainsi que ceux des industries chimiques et pétrochimiques. Pour cette 25ème édition de la Foire de la Production Algérienne, Ooredoo participe avec un stand d’exposition au niveau duquel des conseillers-commerciaux sont présents pour répondre aux questions des visiteurs particuliers et professionnels et leur proposer les offres et produits de Ooredoo. En marquant sa présence à cet événement économique, Ooredoo confirme une nouvelle fois sa dimension d’entreprise impliquée activement dans la sphère économique nationale en offrant des produits répondant aux attentes des particulier et des professionnels de divers secteurs d’activité.