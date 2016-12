Hydrocarbures : L’Enafor se dote de quatre nouveaux appareils de forage

L’Entreprise nationale de forage (Enafor) vient de renforcer ses moyens de production par l'acquisition, en 2016, de quatre appareils de forage dont un d’une puissance de 3.000 HP destiné aux forages des puits profonds, a indiqué vendredi à Hassi Massaoud (Ouargla) le Pdg de l’Enafor Slimane Medjeber.

C’est un appareil dont les capacités permettent d’atteindre des profondeurs avoisinant les 7.500 mètres», a déclaré M. Medjeber à la presse à l’occasion d’une visite des cadres de Sonatrach à l’Enafor. Selon lui, il s’agit du plus grand appareil de forage en Algérie. Nous espérons trouver un gisement de gaz équivalent à celui de Hassi R’mel», a-t-il dit. Le record atteint en Algérie, en matière de forage, est de 6.300 mètres de profondeur avec des appareils de 2.000 HP. Il a par ailleurs indiqué que l’Enafor envisagerait de "conforter fortement sa position dans le cadre de la joint-venture SAHARA conclue avec l’entreprise Schlumberger". Cette joint-venture, datant de 2008, prévoit la mise à disposition d’appareils de forage de Schlumberger dans le cadre de son activité en Algérie au profit de l’Enafor. Au sein de l’Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp), son Pdg Brahim Hammoudi a annoncé la rénovation localement des appareils work-over afin de passer à une technologie supérieure dans ce domaine. Il a fait également savoir que le montage des appareils de forage, en effort propre, permet de gagner jusqu’à 30% du coût total de l’appareil, ce qui traduit la volonté d’encourager l’intégration nationale dans l’industrie des hydrocarbures. De son côté, le vice-président activité exploration et production (E&P) au sein de Sonatrach Salah Mekmouche a souligné que la société nationale des hydrocarbures marchait sur un rythme de production croissant » tout en affirmant l’engagement de l’Algérie dans le cadre des accords OPEP». Notre pays dispose de capacités de raffinage suffisamment importantes pour absorber le surplus de la production » a-t-il dit. Le déplacement des cadres de Sonatrach à Hassi Massaoud leur a permis de visiter et d'inspecter de nombreux projets dans cette région, parmi lesquels le projet d’installation de compression et de réinjection de gaz de ZCINA, le site OMK-71 (installation de production anticipée), le centre de production du GPL Nord et la Sonde-Ecole de formation de l’Enafor.

Gaz : mise en service de la station de Zcina de Hassi Messaoud fin 2017

La station de compression et de réinjection de gaz de la Nouvelle zone nord du complexe industriel Naili Abdelhalim (ZCINA), centre industriel situé au nord de Hassi Messaoud (Ouargla), entrera en service en octobre 2017, a indiqué vendredi le chef de ce projet, Mohamed Lazhar Guechout. D'une capacité de production de 24 millions de m3 par jour, la station, dont les travaux enregistrent un taux d'avancement de plus de 66%, permettra d'augmenter la production des réservoirs de Hassi Massaoud entre 5 et 20% selon les caractéristiques des zones, a souligné à la presse M. Guechout à l'occasion d'une visite du vice-président exploration et production de Sonatrach, Salah Mekmouche, à ce site. Selon ses précisions, un tiers de cette production (8 millions de mettre3) sera destiné à la commercialisation, alors que les deux autres tiers serviront au renforcement des capacités en matière de gas-lift et de réinjection de gaz dans les réservoirs de la région. En plus de l'augmentation de la production, ajoute M. Guechout, le but de ce projet est aussi de d' "éviter le torchage de gaz légers pour la protection de l'environnement". D'un montant global de 635 millions de dollars, la réalisation des installations du projet de Sonatrach est menée par l'indien Dodsal Engineering and Construction.

