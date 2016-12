Adapté aux conditions climatiques de la ville et fabriqué en Algérie : CITAL livre le premier tramway Citadis à Ouargla

Cital, la co-entreprise détenue par Ferrovial, Entreprise Métro d’Alger (EMA) et Alstom, a livré le premier tramway Citadis à la ville de Ouargla, pendant une cérémonie officielle qui s’est tenue au centre de maintenance et dépôt des tramways, en présence du Wali de la Wilaya de Ouargla, M. Saad Agoudjil et de M. Omar Hadbi, Directeur Général de l’EMA Ce tramway, ainsi que les 22 autres qui ont été commandés par EMA pour la ville de Ouargla en 2014 seront produits à Annaba, ils circuleront sur la nouvelle ligne (env. 10km, 16 stations) qui reliera la vieille ville (El Ksar) à la nouvelle ville (Hai Nasr) en passant par le centre-ville de Ouargla.

Cette nouvelle ligne - qui comprend un centre de maintenance et dépôt - devrait ouvrir fin 2017. « Nous sommes ravis de participer avec nos partenaires à un projet d’une telle importance qui va permettre aux citoyens de la ville de Ouargla d’accéder à un transport confortable, accessible, respectueux de l’environnement et qui s’insère parfaitement dans la ville. C’est un tramway spécifiquement adapté à la ville et assemblé en Algérie par CITAL» a déclaré Henri Bussery, Président de Cital. D’une longueur de près de 44 mètres, le tramway Citadis pour la ville de Ouargla peut transporter plus 400 passagers à son bord. Pour s’adapter au climat désertique de la ville de Ouargla, d’importantes évolutions techniques ont été apportées au tramway. En effet, plusieurs composants ont subi des modifications afin de résister à des températures maximales pouvant atteindre les 49 degrés, à un rayonnement solaire intense ainsi qu’à la présence élevée de poussière et de sable dans l’air. Pour ce faire, le système de climatisation a été renforcé, les baies vitrées ont été équipées d’un film solaire, la traction et le freinage ont été modifiés pour une meilleure étanchéité, et les pièces exposées (articulation, amortisseurs et pantographe) ont été protégées. Le design du tramway, réalisé par le département Design&Styling d’Alstom, reflète l’image de la ville de Ouargla. Par exemple, la couleur de la livrée extérieure rappelle les couleurs du soleil et du désert, tandis que l’intérieur, de couleur verte, s’inspire de la douceur et la fraicheur des palmeraies. Pour ce projet Cital assure la fourniture des tramways Citadis, qui sont assemblés et testés dans l’usine d’Annaba. Alstom Algérie est en charge de la fourniture du lot système : l’énergie, les sous-stations de traction, les systèmes de télécommunication, de signalisation, d’aide à l’exploitation, les équipements de maintenance, ainsi que la billettique. 98 tramways Citadis circulent déjà à Alger, Constantine et Oran et leur maintenance est assurée par les équipes de Cital.

A. S.