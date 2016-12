Produits alimentaires : Hausse quasi générale des prix

Les prix au détail de la majorité des produits alimentaires et agro-alimentaires ont connu des hausses en novembre dernier par rapport au même mois de 2015, sauf pour les légumes frais, a-t-on appris auprès du ministère du Commerce.

Pour les produits d'épicerie, les prix moyens à consommateur se sont envolés pour le lait en poudre infantile (+12,6%), la levure sèche (+10,2%), les pâtes alimentaires (+8%), le concentré de tomate (+6,7%), le riz (+5,7%), le café (+4,3%), la farine conditionnée (+4,2%), le thé (+3,7%), le sucre blanc (+2,3%), les huiles alimentaires (+1,2%) et la semoule ordinaire (+0,3%). Par contre, le lait en poudre adultes a enregistré une baisse de 1,2%. Concernant les légumes secs, à l'exception des prix des haricots secs qui sont restés stables, il a été enregistré une flambée pour les pois chiches (+54,5%), tandis que le prix des lentilles a enregistré une hausse de 2,7%. Pour les légumes frais, une diminution des prix a été observée pour l'oignon sec (-31,7%), la tomate fraîche (-16,2%), la pomme de terre (-16%) et l'ail local sec (-0,9%), alors qu'une forte hausse a marqué l'ail importé (+26,7%). Concernant les viandes, les hausses ont touché le prix du poulet éviscéré (+14%) et de la viande bovine congelée (+0,6%), tandis que les prix ont diminué pour la viande ovine locale (-1,6%) et la viande bovine locale (-2%). Par contre, les oeufs ont vu leur prix grimper de 30% en novembre 2016 par rapport au même mois 2015.

La viande ovine locale moins chère dans la région de Saïda

Par ailleurs, il est toujours constaté des disparités substantielles des prix alimentaires entre des régions du pays, qui s'expliquent essentiellement par les habitudes alimentaires d'une région pour certaines denrées, les frais de transport pour les wilayas éloignées et la spécialité agricole d'une région pour ce qui concerne les légumes et fruits ainsi que les viandes. Ainsi, le prix moyen de la pomme de terre était à 42 DA/kg dans la région de Blida en novembre dernier contre 55 DA à Ouargla (différence de l'ordre de 13 DA), alors que l'ail local coûtait 416 DA/kg sur les étals d'Annaba contre 568 DA à Alger (différence de plus de 150 DA). Idem pour les haricots verts qui valaient 110 DA/kg dans la région de Blida contre 149 DA à Alger (différence de 39 DA), tandis que la carotte se vendait à 56 DA à Sétif contre 76 DA à Ouargla (différence de plus de 20 DA), l'oignon cédé à 34 DA/kg à Saida contre 51 DA à Annaba (différence de 17 DA) et la tomate fraîche à 50 DA/kg à Sétif et Saïda contre 78 DA/kg à Ouargla (différence de 28 DA). Le kilogramme de pommes locales était cédé à 167 DA à Sétif et Blida contre 276 DA à Oran (différence de près de 110 DA). Les dattes ont été vendues à 279 DA/kg à Ouargla contre 549 DA à Sétif (une différence de 270 DA). S'agissant des viandes, le kilogramme de viande ovine locale se vendait à 1.233 DA/kg à Saida contre 1.443 DA à Alger (différence de 210 DA), alors que la viande bovine locale était cédée à 870 DA/kg à Sétif contre 1.238 DA à Oran (différence de près de 370 DA). Le poulet éviscéré se vendait à 352 DA/kg à Annaba contre 401 DA à Ouargla (une différence de près de 50 DA).

A. M.