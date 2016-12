Foire de la production algérienne : Les visiteurs attirés par l’électroménager et véhicules

La Foire de la production algérienne, qui se tient depuis mercredi au Palais des expositions (Alger), attire de nombreux visiteurs curieux de connaître les nouveaux produits de l'industrie locale et de s'enquérir des conditions des crédits à la consommation pour les véhicules et l'électroménager.

Selon les organisateurs, les vacances scolaires et les ventes promotionnelles ainsi que la présence, pour la première fois, de stands de produits de l'industrie militaire ont été autant de facteurs ayant contribué à drainer davantage le public composé aussi bien des ménages que des professionnels. Plus de 400 exposants composés de 135 entreprises publiques et plus de 280 sociétés privées prennent part à cette manifestation économique. C'est le pavillon central "la Concorde" qui constitue le plus grand attrait avec l'exposition de produits électroniques et électroménagers d'entreprises publiques et privées, ainsi que des 4 modèles "made in Algeria" de Renault Algérie production. "Les nouveautés dévoilées lors de cette 25ème édition de la Foire de la production algérienne, notamment dans les filières électronique et électroménager, ont séduit le grand public", soulignent plusieurs exposants. Selon le responsable commercial d'une entreprise publique spécialisée dans la production de l'électroménager, la demande se focalise, entre autres, sur les produits de la filière chauffage en cette période d'hiver. "Les consommateurs ont conscience maintenant des risques mortels occasionnés par les appareils contrefaits", signale-t-il. C'est dans ce sens que cette société a développé un système de sécurité intelligent pour refouler les gaz brûlés. Pour sa part, le responsable marketing d'une autre entreprise relève que la nouvelle politique de rationalisation de la consommation énergétique a motivé le département Recherche et développement de cette société à mettre au point une technologie appelée "froid brassé combiné" pour les réfrigérateurs, permettant une très faible consommation de l'énergie. "Nous proposons une gamme variée à des prix compétitifs et répondant aux normes de sécurité avec un taux d'intégration atteignant 95%. Notre objectif est de satisfaire le marché local et d'exporter", avance-t-il. Il déplore, cependant, des contraintes persistantes à l'acte d'exportation en citant l'absence de conventions bilatérales avec des pays notamment africains susceptibles d'importer les produits algériens, et la dépréciation du dinar qui a renchéri les inputs importés. Par ailleurs, l'affluence du public a été particulière au stand de Renault Production Algérie où trônent ses 4 modèles produits par l'usine de Tlelat (Oran): la Symbole avec 2 types de motorisation essence 1.2 et 1.6, et la Dacia Sandero en version diesel et essence. La "Foire aux questions" des visiteurs de ce stand tourne constamment autour de la disponibilité des véhicules et des modalités de financement. D'ailleurs, à quelques mètres de ces stands, le salon "Expofinances", organisé concomitamment avec la Foire de la production algérienne, tombe à pic pour les clients potentiels en leur permettant non seulement de s'informer sur place auprès des banques exposantes sur les formules bancaires disponibles mais aussi de bénéficier d'opérations de simulation pour l'octroi des crédits à la consommation en fonction de leurs revenus. Les stands de l'industrie agroalimentaire ne se sont pas désemplis également où 82 exposants sont venus des quatre coins du pays pour promouvoir leurs nouveaux produits tout en les agrémentant de séances de dégustation. La Safex, entreprise organisatrice de cette Foire de la production algérienne, a aussi dédié un stand spécial pour la vente directe à des prix promotionnels.

A.M.