Un cocktail de performances et de design : Nova Plus arrive en Algérie

Huawei Algérie a mis officiellement en circulation son nouveau porte drapeau Nova Plus sur le marché local. Le bijou sous Android, déjà dévoilé lors de l’IFA 2016 à Berlin, charme par ses finitions léchées et son design soigné et qui s’annonce prêt dans l’arène des grands.

Le troisième constructeur de la téléphonie mobile continue à étoffer ses produits dans les différents coins du globe, y compris l’Algérie grâce à une stratégie basée principalement sur la diversification. Après le Y6II, la balle passe au Nova Plus, une série moyen de gamme qui s’impose à travers une panoplie de qualités, à l’exemple de l’écran, l’appareil photo, et la confortable prise en main.

Design :

L’appareil est fin et agréable au toucher. Le Nova est d’une hauteur est de 151.8mm, sa largeur est de 75.7mm et pèse 160g. le Smartphone a un châssis en métal attrayant est renforcé par un dos métallique poli à l’aide d’un processus de sablage avancé qui donne une allure élégante au téléphone. Le recours à ces courbes a pour but de permettre à l’utilisateur une prise en main parfaite et une touche raffinée à tous les angles.

Dans un smartphone c’est l’écran qui fait de l’œil, une raison pour Huawei d’équiper son téléphone d’un écran 5’’ et 5.5’’ respectivement pour le Nova Plus. Ce mobile s’offre la dalle IPS LCD et non OLED Full HD qui offre une résolution de 443 ppp avec un taux de contraste quasiment infini et d’un éclairage contrôlé pour la bonne santé des yeux.

Interface :

Le smartphone est sous Android Marshmallow 6.0 que l’on retrouve dans le Y6II, déjà en phase de commercialisation en Algérie. Concernant cette interface, la surcouche de Huawei n’a pas droit au menu d’applications mais il est possible de créer des dossiers pour classer ses icones.

Performances :

Le Nova Plus est équipé d’un processeur Snapdragon625, Octa-core 2.0 GHz et d’une carte mémoire d’un stockage à hauteur de 32GB en interne et d’une RAM de 3GB pour rendre l’usage du téléphone un moment de plaisir.

L’appareil photo :

Des photos exceptionnelles pour un téléphone moyen de gamme, vu que ces capteurs sont fournis en collaboration avec Sony IMX298. Un appareil photo de 8mpx au front et 16 mpx . Le smartphone est capable de filmer en 4K à 30 images par seconde, une différence comparée au Honor 8.

L’autonomie :

Un des points les plus importants dans ce bijou concerne l’autonomie de la batterie pour tenir le plus longtemps possible. La batterie du téléphone Nova Plus est de 3,340 mAh. Le Nova Plus est aujourd’hui prêt pour être exposé dans les vitrines et gagner sa place sur le marché algérien avec un prix de 49.700 DA.