Nouvelle année 2017 : Ooredoo présente ses meilleurs vœux aux Algériens

A l’occasion du nouvel an 2017, Ooredoo, l’entreprise citoyenne, présente ses meilleurs vœux de paix et de prospérité au peuple algérien et lui souhaite une année d’épanouissement et de réussite.

Toujours plus proche des Algériens, Ooredoo poursuivra son engagement à accompagner ses clients entreprises et particuliers en leur offrant des services de plus en plus innovants et des solutions à la pointe de la technologie. L’année 2016 a été pour Ooredoo riche en nouveautés et réalisations avec la concrétisation de projets ambitieux tels que le parachèvement de la couverture de son réseau 3G dans les 48 wilayas et le lancement réussit de ses services 4G dans 3 wilayas et prochainement à travers 28 nouvelles wilayas dont Alger, Constantine, Oran et Sétif. Pour la nouvelle année 2017, Ooredoo continuera à œuvrer pour relever de nouveaux défis technologiques et apporter de l’innovation dans le secteur national des télécommunications, tout en renforçant sa dimension citoyenne et sa responsabilité sociétale avec détermination, volonté et enthousiasme. Bonne et heureuse année 2017 ! Ooredoo Dima Plus !