Evénement de l’année 2016 est la 4G de Ooredoo

Ooredoo a démocratisée la 4G en Algérie, après avoir respecté tout la procédure du lancement de la 4G en déposant le dossier de la soumission par l’octroi de la licence définitive. Par la suite Ooredoo a saisi l’occasion d’être le premier operateur a avoir réalisée en mai 2016avec succès des testes de la 4G mobile et ce en présence des représentants de l’ARPT pour une vitesse maximale de 75 MB/S sur la fréquence 1800 MHZ.

En juillet 2016 depuis Tlemcen dans une cérémonie organisée par Ooredoo en présence d’un parterre de medias, l’operateur de réseau mobile Ooredoo Algérie pour annoncer le pré-lancement commerciale du service de la 4Gplus Ooredoo qui aller toucher dans un premier temps les trois wilayas tizi- ouzou , tlemcen et Béchar . Ce qui a confirmé les capacités techniques a lancé cette nouvelle technologie avec succès et un meilleur débit permettant de profiter pleinement de la 4G et des meilleurs équipements dans tous les espaces Ooredoo (wifi, clé internet, tablette 4G, et potable 4G).

Ooredoo a reçu l’autorisation de l’ARPT de se déployer au titre de première année dans les wilayas suivantes (Ouargla, Djelfa, Biskra, Ghardaïa, Adrar, Alger , Oran , Constantine, Setif, Boumerdes , Bejaia ,Blida , Annaba ,Tipaza, Sidi bel Abbas, Bouira , Chlef, Batna , Bordj Bou Arreridj , Medea, Mascara , Msila , Tiaret , Skikda, Ain Defla, Mostaganem, Relizane, Ain temouchent).

Ooredoo en partenariat avec Nokia a réussi à atteindre une vitesse de transmission inégalée de 1,2 térabit par seconde sur la fibre optique dans le premier essai de terrain en Afrique de technologies de communications optiques innovantes.

Le 10 octobre 2016 Ooredoo s’engage a offrir le prix de la 4G au même prix de la 3Gen garantissant que Ooredoo dispose de tout les ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer une qualité optimale des prestations avec un réseau performant suivies des offres 4G innovantes et accessibles , notamment des offres promotionnelles avec smart phone adapter pour la 4G et la SIM BATEL 4G + gratuite et disponible pour les nouveaux clients la puce (200 DA avec 200 DA de crédit initiale ainsi que toutes les offres existantes en 3G restant les mêmes en 4G et le basculement des clients 3G vers la 4G se fera automatiquement dans trois wilayas tout en gardant le même numéro.

