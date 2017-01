L’Algeria Web Award de la meilleure campagne digitale de l’année : Huawei Algérie remporte le trophée

Après des mois d’attentes, Huawei avait présenté le 30 mai dernier en avant-première le P9 en même temps que sa variante le P9 Plus au marché algérien lors d’une soirée de lancement où été convié la famille de la presse et les influenceurs web tous présent pour découvrir avec enthousiasme le dernier fleuron de la marque.

Le 18 décembre 2016, à l’hôtel El Aurassi, a eu lieu la finale de la plus grande compétition web en Algérie l’Algeria Web Awards en présence de plusieurs personnalités algériennes et internationales. Cette compétition nationale ayant pour but de récompenser le meilleur contenu web algérien, évalué par un jury d’experts puis soumis au vote du public sur internet joue un rôle fédérateur pour booster les différents acteurs à produire des solutions innovantes et créer un contenu local de qualité. En cette occasion, toutes les actions digitales entreprises par Huawei furent couronnées par le sacre ultime du web algérien, l’obtention de l’Algeria Web Award de la meilleure campagne digitale de l’année. En effet, en marge de la cérémonie de présentation officielle en Algérie du P9, Huawei avait défié 7 photographes présents dans la salle à repousser les limites du P9 doté du double objectif du constructeur allemand Leica afin d'immortaliser des paysages différents, des paysages qui font la beauté de l’Algérie. Au terme de la compétition les clichés furent exposés dans une galerie d’art à Alger et soumis au vote d'un jury compétent en la matière. Par ailleurs, plusieurs actions ont suivi le lancement du P9 notamment la création d’un site de précommande www.huawei-P9.com, et où 5000 précommandes ont été comptabilisées. Huawei s’est aussi imposée à travers les réseaux sociaux, ses actions ont été traduit à travers des post et vidéos s’axant sur le P9 été publiés pendant un mois sur les différents canaux avec une promotion spéciale « Gagner un autre P9 ou P9 Plus en ayant précommandé sur le site ». Pour rappel, le P9 n’est pas un smartphone comme les autres, en effet, ce dernier ne possède pas un mais de deux appareils photos conçues en partenariat avec le géant allemand de la photographie Leica, où on retrouve également son interface qui apporte une police différente et des filtres d’exception. Une prouesse technologique jamais réalisée jusque-là. Question performances, le P9 propose 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go et 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go pour le P9 Plus qui peut être améliorée à l'aide d'une carte micro SD. A l'intérieur, les deux modèles ont un processeur Kirin 955 associée à une GPU Mali-T880, offrant des performances hallucinantes. Le tout cadencé avec un Android Marshmallow de dernière génération. Mais que valent autant de performances si la batterie ne suit pas, tout cela a été pensé scrupuleusement par Huawei qui a su agencer une batterie de 3000mAh au P9 et une 3400mAh au P9 Plus.

A.M