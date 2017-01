Tourisme : Plus de 2.000 touristes ont visité le Tassili depuis le début de la saison touristique

Plus de 2.000 touristes nationaux et étrangers ont visité, depuis le début de l’actuelle saison touristique, les sites touristiques et archéologiques de la région du Tassili N’Ajjer, a-t-on appris mardi auprès de la direction de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat (DATTA).

Ce flux de touristes augure d’une reprise du tourisme saharien, a indiqué le responsable de la DATTA en précisant que ces touristes sont constitués de 600 étrangers et 1.480 nationaux venus de différentes wilayas du pays, dont quelque 800 sont venus dans le cadre de la manifestation "Algérie hôte de son désert" qu’a abritée dernièrement la perle du Tassili, Djanet. Cette affluence touristique, coïncidant avec les fêtes de fin d’année, a permis d’impulser les activités des agences de tourisme et de voyages de la région, en plus de booster les activités commerciales, notamment celles liées à l’écoulement des produits de l’artisanat, a expliqué M. Samir Phillipon. Selon le même responsable, la DATTA s’emploie à la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de tutelle visant la promotion du tourisme saharien, la dynamisation du tourisme intérieur, en plus de l’encouragement de l’investissement touristique, notamment dans ces régions à fort potentiel touristique. Ces efforts de promotion du tourisme ont été notamment couronnés par une réduction, en coordination avec Air-Algérie, de 50% des prix du voyage par voie aérienne vers ces destinations touristiques sahariennes, ainsi que par l’accélération de l’établissement des visas, a ajouté M. Phillipon. La DATTA d’Illizi entend s’orienter vers la promotion d’autres segments touristiques, à l’instar du développement des sports de tourisme et du thermalisme dans cette wilaya aux sites touristiques nombreux et divers.

R.N