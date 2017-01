La Société d’électricité et du gaz rassure : Les tarifs de l’électricité et du gaz n’augmenteront pas en 2017

Les prix de l’électricité et du gaz ne devraient pas connaitre de hausse durant l’année 2017 si l’on se fie aux assurances données par une source proche de la direction de la Société d’électricité et du gaz (Sonelgaz) au journal électronique Maghreb émergent.

« Le groupe Sonelgaz ne prévoit aucune augmentation des tarifs durant l’année 2017 parce que ces derniers ont déjà été revus à la hausse en 2016 », précise la source en question qui précise que la décision a été annoncée au cours d’une réunion interne tenue au mois d’octobre dernier et qui a regroupé des cadres des différentes filiales du groupe. « Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal avait déclaré que les produits et services dont les tarifs ont été revus à la hausse en 2016, ne feront pas l’objet de nouvelles augmentations en 2017. C’est justement pour cette raison que la Sonelgaz n’augmentera pas ses tarifs cette année », note le journal électronique qui rapporte les explications de la société nationale d’électricité et du gaz. La décision du maintien des tarifs d’électricité et du gaz au court de l’année 2017 n’est pas en faveur de la Sonelgaz, admet-on, selon ME, car l’entreprise « vend à perte » actuellement. « En tant qu’entreprise, Sonelgaz gagnerait à augmenter ses tarifs car une quantité d’électricité produite avec un coût de 10 dinars est vendue aujourd’hui à 4 dinars. Le taux de perte est de 60% », déplore la source de ME. La même différence est constatée au niveau des prix du gaz, d’après ce dernier qui rappele que durant l’année 2016, l’augmentation des prix de l’électricité a touché les consommateurs dits de deuxième tranche, ceux dont la consommation trimestrielle varie entre 125 et 250 kWh. La troisième tranche des clients de Sonelgaz dont la consommation trimestrielle varie entre 250 et 1,000 kWh a été touchée par une augmentation de tarifs de 15,15%. La quatrième tranche qui consomme plus de 1.000 kWh paie désormais une différence de 31,13%. Pour le gaz, les tarifs ont progressé de 24,04% pour les clients de la troisième tranche, consommant trimestriellement 2 500 et 7 500 th. L’augmentation des tarifs pour les clients de la quatrième tranche (7 500 th et plus) paient une différence de 41,74 %. D’après les données fournies par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), 24% des consommateurs d’électricité basse tension et 43% des consommateurs de gaz basse pression n’ont pas été touchés par les augmentations de tarifs entrées en vigueur au début de l’année 2016. Le même organisme souligne, en outre, que les consommateurs d’électricité et de gaz en quantités industrielles paient depuis le début de l’année écoulée, respectivement 20% et de 35% de plus que l’année précédente.

H. B.