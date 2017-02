Considérant notre pays comme partenaire solide : « L’Algérie, partenaire solide » pour le Département d’Etat US

L’Algérie est un partenaire « solide » des Etats-Unis qui joue « un rôle constructif » dans la promotion de la stabilité régionale, a indiqué jeudi dernier le département d’Etat américain. « L’Algérie, stratégiquement située, est un partenaire solide avec lequel les Etats-Unis entretiennent de fortes relations dans le domaine diplomatique, sécuritaire et l’application de la loi », souligne-t-il, dans une fiche technique sur l’Algérie publiée jeudi soir à Washington.

Le document du département d’Etat relève que l’Algérie « est restée stable malgré les turbulences ayant secoué les pays voisins et joue un rôle constructif dans la promotion de la stabilité régionale », mettant en exergue ses efforts considérables déployés pour le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. A ce titre, le département d’Etat note que l’Algérie est « un membre actif du forum mondial contre le terrorisme » et copréside également le groupe de travail sur le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, tout en apportant un appui logistique aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union Africaine. Relevant la densité et la richesse des relations bilatérales, le département d’Etat souligne également l’importance des dialogues politiques et militaires fréquents tenus entre Alger et Washington. Il rappelle à ce propos l’échange important de visites durant les deux dernières années à l’instar du dialogue stratégique entre les deux pays, tenu à Washington en 2015, et les visites de hauts responsables politiques et miliaires américains à Alger en 2016. Au plan économique, le département d’Etat précise que l’Algérie est l’un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les deux pays ont signé un accord-cadre sur le commerce et l'investissement qui établit les principes communs de leur relation économique et constitue une base pour la négociation d'autres accords bilatéraux. Les Etats-Unis ont indiqué qu’ils soutenaient l’Algérie dans ses efforts de diversification de son économie et appuyaient également le processus de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce.

H. B.