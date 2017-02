Coopération : Accord de jumelage entre Oran et Sousse

Un accord de jumelage entre Oran et la ville tunisienne de Sousse vient d’être conclu, a-t-on appris samedi du wali d’Oran.

Lors du forum de presse du journal "Ouest Tribune", Abdelghani Zaalane a indiqué que cet accord a été paraphé mardi dernier à l'occasion d'une visite en Tunisie d'une délégation qu'il avait conduite en compagnie des présidents d'APW et d'APC d’Oran. Le wali d’Oran a ajouté que l’accord de jumelage entre Oran et Sousse intervient suite à des discussions entre les gouvernements des deux pays, soulignant qu'il y a des "ressemblances sur plusieurs plans entre ces deux villes méditerranéennes et les mêmes préoccupations". "Cet accord ne peut être que bénéfique pour les deux villes à tous les niveaux, notamment dans le secteur du tourisme et celui des échanges économiques et culturels", a ajouté M. Zaalane. Concernant le secteur du tourisme à Oran, le wali a indiqué que 128 hôtels sont en cours de construction et 1.600 lits seront réceptionnés, en plus de la réception, en juin prochain, de l’Institut spécialisé en hôtellerie, tout en se déclarant "insatisfait" du rythme des travaux de la nouvelle aérogare d’Oran, dont ceux du béton ont été achevés et ceux de la charpente métallique sont en cours. La nouvelle aérogare d'une capacité d'accueil de 3,5 millions de voyageurs/an représente la première image d’Oran pour les visiteurs d’Oran qui abrite, chaque année, de nombreux événements internationaux comme la conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le Festival international du film arabe, d’où le souci d’achever ce projet dans les meilleurs délais, a-t-il fait remarquer. Sur un autre plan, Abdelghani Zaalane a indiqué que le projet de réhabilitation du téléphérique d’Oran sera bientôt relancé, signalant que la mosquée en cours de réalisation sur le plateau "Moulay Abdelkader" au mont "Murdjadjo" surplombant la ville est en voie d’achèvement. Dans ce cadre, le wali a préconisé la réalisation de plusieurs commodités, notamment des restaurants et des cafétérias, afin de créer une animation, avec comme point nodal le téléphérique, pour développer le tourisme local. Concernant le tramway d’Oran, il a indiqué que des engagements ont été pris par le gouvernement pour la finalisation de son extension et tout particulièrement l’extension vers la localité de Belgaïd, qui dispose d’une université et du futur stade olympique d’Oran. A propos du stade, M. Zaalane a indiqué que cette infrastructure sera réceptionnée en fin 2017, en attendant le reste du complexe sportif qui sera achevé en 2019 et du village olympique en cours de réalisation. Le projet dans son ensemble sera achevé avant la tenue des Jeux méditerranéens 2021, a-t-il affirmé. Pour ce qui est du projet d’implantation de l’usine "Peugeot" dans la capitale de l’Ouest, le wali a indiqué qu'il est maintenu et que des pourparlers avancés sont en cours entre le ministère de l’Industrie et les responsables de la firme française de véhicules, signalant que le terrain qui accueillera

L’usine est prêt.

R.N