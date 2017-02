Campagne internationale pour le climat : Quinze projets algériens sélectionnés

Quinze projets algériens ont été sélectionnés au titre d'une campagne internationale pour le climat, a-t-on appris dimanche à Oran du responsable de la communication du Bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate action).

Ces quinze projets, émanant de différentes wilayas du pays, ont été retenus dans le cadre de la campagne internationale "100 projets pour le climat", lancée par l'ONG R20 avec la Fondation Leonardo DiCaprio et d'autres partenaires, a précisé à l'APS Houari Anès. Le Bureau "R20 Med", basé à Oran, a, quant à lui, joué un rôle de facilitateur pour impliquer toutes les parties potentiellement concernées, a-t-il expliqué. Agissant en coordination avec les collectivités territoriales et les institutions publiques au niveau national, le "R20 Med" a identifié au total 24 projets, dont 15 ont été finalement retenus par les organisateurs pour leur impact positif sur l'environnement et au plan socio-économique. Ces projets portent sur la réalisation d'infrastructures faiblement émettrices de dioxyde de carbone (CO2) et touchent à divers domaines tels ceux de la gestion durable des déchets, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. "Les wilayas participantes ont favorablement accueilli l'initiative prise par le R20 aux côtés des décideurs, industriels et investisseurs afin d'accélérer l'émergence de projets d'infrastructures faiblement émettrices de CO2", a-t-on souligné. La wilaya d'Oran qui s'attelle aux préparatifs des Jeux méditerranéens qu'elle accueillera en 2021, a ainsi mandaté le R20 pour explorer les possibilités et opportunités de développement de plusieurs opérations au sein de la région, dont celle intitulée "Jeux méditerranéens neutres en carbone" (village et complexes olympiques), fait-on savoir de même source. Le R20 Med a été installé à Oran en juin 2013 suite à la signature d’un accord-cadre de partenariat entre le gouvernement algérien représenté par le ministère chargé de l'Environnement et l'ONG R20. Ses trois domaines d’intervention sont "la gestion et la valorisation des déchets", "l’efficacité énergétique" et "les énergies renouvelables". Le tri sélectif à la source des déchets ménagers figure parmi les grandes actions réalisées à Oran depuis la signature de l'accord, en plus de la création d'une unité pilote de compostage des déchets verts et organiques en partenariat avec la Direction de l'environnement et l'EPIC CET (Centre d'enfouissement technique). La Fondation portant le nom de l'acteur américain Leonardo DiCaprio a été, quant à elle, créée en 1998 avec pour mission d'encourager la mise en oeuvre de solutions innovantes pour la protection du climat et de l’environnement.

S.A