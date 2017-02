Promo Internet8 Go sans engagement de Ooredoo : Avec 1950 DA, bénéficiez de 8 Go d’Internet

Ooredoo, innovateur technologique, continue d’offrir à ses clients les meilleures offres mobiles sans engagement afin de les faire profiter de l’Internetmobile à des prix très attractifs en proposant, pour ce début d’année, une promotion de 8 Go de volume Internet valables deux mois pour 1950 DA seulement.

Avec 1950 DA seulement, le client bénéficie d’un volume Internet de 8 Go valable deux mois avec en plus, une SIM Internet prépayée offerte et une clé Internet gratuite. Pour profiter de cette promotion d’une durée de 30 jours, il suffit au client de se présenter dans les Espaces Ooredoo, les Espaces Services Ooredoo ou les points de vente agréés répartis à travers tout le territoire national. Le client peut également acheter des forfaits supplémentaires à partir de 50 DA depuis la page d’achat de forfaits : http://choof.ooredoo.dzou en composant le code *151#et choisir ensuite le forfait qui lui convient. Ooredoo permet à ses clients de bénéficier des avantages du haut débit mobile et entend répondre à leurs besoins en connectivité où qu’ils soient, avec des forfaits adaptés.