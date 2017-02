Sa page officielle rassemble plus de 4 millions de fans : Ooredoo Algérie, la marque préférée des Algériens sur Facebook

En ce début de l’année 2017, la barre des 4 millions de fans a été franchie par la page Facebook officielle et certifiée de Ooredoo, confirmant sa place de n°1 des marques les plus suivies en Algérie sur le plus grand réseau social du monde.

Constituant un véritable lieu d’échange entre les internautes algériens et leur opérateur préféré, la page Facebook de Ooredoo Algérie a développé au fil des années, une notoriété solide et positive ainsi qu’une forte interaction qui la rapproche davantage de ses fans. Des contenus riches en phase avec l’actualité, des quizz et des concours constructifs permettant de remporter de nombreux cadeaux et une interface ludique ont réussi à attirer un grand nombre d’internautes friands d’informations et de technologie. Cette interaction a permis à Ooredoo de tisser une relation particulière avec ses clients en leur offrant des publications en parfaite adéquation avec leurs attentes et leurs centres d’intérêts tout en étant à l’écoute de leurs préoccupations. M. Hendrik Kasteel, Directeur Général de Ooredoo Algérie, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être la marque préférée des internautes algériens sur Facebook. Notre page offre un espace unique d’échange et de partage qui nous permet d’être à l’écoute de nos clients afin de mieux comprendre leurs besoins et leur fournir le meilleur de nos offres et services. Nous remercions vivement nos fans qui suivent quotidiennement notre actualité. Ooredoo place ses clients au cœur de sa stratégie. » Pour rappel, la page Facebook de Ooredoo Algérie a été distinguée à l’international en remportant le prix « Bronze Stevie Award » dans la catégorie « Meilleure Fan page Facebook ou Groupe » lors de la 13ème édition de l’International Business Awards (IBA) qui s’est tenue en octobre 2016 à Rome (Italie). Par ailleurs, une étude réalisée par l’agence de médias et de communication Interface Médias a classé la page Facebook de Ooredoo Algérie à la première place des marques en Algérie pour l’année 2016.