Profitez d’un mois d’essai gratuit du service « Ranini » de Ooredoo

Ooredoo lance une nouvelle offre inédite permettant à ses clients de découvrir et de bénéficier gratuitement d’une sonnerie d’attente RANINI pendant un mois.

Les clients peuvent ainsi s’abonner gratuitement à Ranini et choisir une sonnerie d’attente à 0 DA parmi un large répertoire religieux (Douaa, Anachid, conseils) et musical (Variétés algérienne, orientale, occidentale). Pour profiter de cette offre exceptionnelle, valable sur tout le territoire national, le client n’a qu’à composer gratuitement le code *163# sur son mobile ou appeler le 5353 (10 DA/minute). A travers ses offres et solutions mobiles innovantes, Ooredoo confirme sa volonté d’enrichir le quotidien de ses clients.