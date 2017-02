Meilleures marques au niveau mondial : Huawei grimpe à la 72ème place du classement d’Interbrand

La croissance continue du chiffre d'affaires, la poursuite des investissements dans la R&D et les nouvelles innovations de produits rehaussent la réputation de Huawei.

Huawei a été classé 72ème par le rapport d’Interbrand « Best Global Brands », gagnant ainsi 16 places par rapport à son classement de 2015. C’est la deuxième année consécutive où Huawei gagne des places sur la liste Interbrand depuis que la société est devenue la première marque chinoise à être reconnue comme une des meilleures marques mondiales dans ce classement en 2014. Selon Interbrand, «Huawei se distingue encore une fois dans le rapport 2016 “Best Global Brands” publié par Interbrand. La valeur de sa marque, estimée à 5,835 millions de $ USD, a augmenté de 18% par rapport à l’année précédente. Dans le rapport annuel d'Interbrand, il est aussi l'une des marques avec la plus forte hausse dans le secteur des technologies, grimpant ainsi de la 88ème à la 72ème place dans le classement. Des progrès significatifs de Huawei découlent de la conviction que les clients viennent toujours en premier, et la persistance dans la fourniture de produits et services basés sur la valeur. Grâce à sa campagne de marque, Huawei illustre comment les produits innovants des TIC, les services et les solutions peuvent construire un meilleur monde connecté. En particulier, la marque connaît actuellement un intérêt croissant en Europe, un marché clé pour les opérateurs et entreprises des métiers de la marque, ainsi que son expansion agressive et ses innovations dans le domaine de large consommation. Cette année, Huawei a lancé une série de produits qui ont augmenté sa réputation. Huawei était un leader en Chine depuis un certain temps, et a maintenant commencé à établir une stratégie de présence mondiale". L'augmentation de l'influence de la marque Huawei se reflète dans la croissance continue de son chiffre d'affaires, en partie grâce à son activité grand public. Entre 2011 et 2015, Huawei a réalisé un taux de croissance de 18%, avec des revenus de Groupe l'an dernier de 395 milliards CNY (60,8 milliards USD $). De ce montant, le Business Group Consumer Huawei a contribué à 129,1 milliards CNY (19,36 milliards USD $), en hausse de 72,9% par rapport à 2014. Huawei a expedié 108 millions de smartphones dans le monde entier en 2015, en hausse de 44% en glissement annuel. "Huawei veut construire un monde mieux connecté - un monde intelligent avec les TIC comme sa pierre angulaire, en particulier le Cloud, des réseaux définis par les applications, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle», a déclaré Kevin Zhang, président de Huawei Corporate Marketing. « Un engagement à rester centré sur le client et la création de valeur pour les clients constituent le fondement de la marque Huawei. Huawei adhère au principe de la collaboration ouverte et le succès partagé, afin d'accélérer le développement d'une société numérique intelligente." Dans ses activités historiques, Huawei innove pour soutenir la transformation numérique des opérateurs de télécommunications dans quatre domaines clés : les affaires, les opérations, l'architecture et les réseaux. L'entreprise est le moteur de développement de technologies de pointe telles que la 5G et les objets connectés, qui promettent de redessiner le rôle des opérateurs de télécommunications à travers de nombreuses industries. Les affaires de Huawei évoluent rapidement tant que la société continue à développer des systèmes ouverts et à piloter la collaboration avec les clients et les partenaires. Par conséquent, les entreprises reconnaissent de plus en plus les produits et solutions innovantes de Huawei qui dominent le marché. Le cloud computing de Huawei, le stockage, les produits RPS, les solutions Safe City et Electric Power IoTont été largement adoptés dans certains secteurs, notamment les finances, l'énergie, le transport, la sureté publique, l'éducation et les médias. Huawei Consumer Business Group a maintenu une croissance mondiale soutenue. Ses produits phares, tels que les smartphones P9, Mate 8 et Honor V8, ainsi que le MateBook, le premier ordinateur portable 2-en-1 de Huawei, ont tous eu une adoption importante par les consommateurs à travers le monde. Huawei est devenu l'une des marques leaders de matériel IT dans près de 30 pays. Le MateBook est maintenant disponible dans des dizaines de pays, et Huawei a livré 108 millions de smartphones en 2015, dépassant les 100 millions de références pour la première fois. La forte croissance des prévisions d'expédition jusqu'en 2021 renforce également la position de l'entreprise comme un leader mondial des smartphones. «Notre amélioration du classement Interbrand valide la stratégie de Huawei de se concentrer sur la fourniture de technologies révolutionnaires pour répondre aux besoins et désirs de nos clients. La marque Huawei est de plus en plus reconnue et appréciée par les consommateurs à travers le monde », a déclaré Glory Zhang, directeur du marketing de Huawei Consumer Business Group. "Huawei maintient un équilibre délicat d'être un grand innovateur ainsi qu'un challenger croissant sur le marché mondial, et nous avons vu le succès grâce à l’accent mis sur la R & D, la qualité du produit et la satisfaction du client." En tant que société de technologie de pointe, Huawei alloue plus de 10% de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et les efforts de développement, et a établi 16 centres de recherche dans le monde entier. Parmi ces installations, le centre de recherche esthétique Huawei à Paris, où les marques de luxe françaises travaillent avec les ingénieurs de Huawei pour aligner la technologie avec les futures tendances de la mode. Le plus récent centre R&D de Huawei est le Berek Innovation Lab Max à Wetzler en Allemagne où Huawei et Leica font conjointement des recherches de technologies pour améliorer la caméra de l'appareil mobile et la qualité de l'image. Huawei a également plus de 10 laboratoires ouverts en Chine, en Europe et d'autres endroits, où l’on travaille avec plus de 600 partenaires. En parallèle, Huawei a lancé un programme de formation de développeurs (Developer Enablement) d’un montant d’1 milliard $ USD pour soutenir les partenaires et les développeurs d'applications.