Selon l’Opep : La production de pétrole a fortement baissé en janvier

L'offre pétrolière mondiale a fortement diminué en janvier après la mise en œuvre des accords de limitation de la production, mais la remontée des prix devrait encourager l'activité d'extraction aux Etats-Uni a indiqué, hier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel.

Le mois dernier, la production de pétrole s'est élevée à 95,8 millions de barils par jour (mbj), soit une baisse de 1,3 mbj par rapport à décembre et de 0,46 mbj sur un an. A elle seule, l'Opep a pompé 890.000 barils par jour de moins à 32,14 millions de barils par jour en moyenne, selon le rapport en citant des sources secondaires. La production de l’Algérie a baissé de 1,087 millions de barils par jours en décembre 2016 à 1,045 millions de barils par jours en janvier 2017, soit une réduction de 41700 barils par jour. Sur la base de la communication directe, l’Algérie affirme avoir produit 1,091 millions de barils jours le mois dernier, contre 1,149 millions de barils jours en décembre de l’année passé, réduisant ainsi sa production de 58000 barils par jour. Le prix du panier Opep a atteint 52,40 dollars le baril en avril dernier, contre 51,67 dollars le baril en décembre 2016. Le prix du pétrole algérien Sahara Blend est évalué à 54, 84 dollars le baril le mis dernier contre 53,82 dollars le baril en décembre 2016. Les pays membre de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont respecté à 92% l'accord de réduction de la production conclu avec des producteurs non membres de l'organisation, a le ministre koweïtien du Pétrole. Le ministre Essam al-Marzouk, qui préside une commission chargée de surveiller l'accord, a ajouté que les pays non-Opep respectaient cet accord à 50%. "Le respect par l'Opep de l'accord de réduction de la production est excellent (...) Il atteint les 92%", a déclaré le ministre à la presse en marge d'une conférence énergétique organisée à Koweït. Il a ajouté que les pays non membres de l'Opep respectaient l'accord à "plus de 50%", en attribuant ce taux aux accords d'exportation conclus par ces pays avant l'accord de réduction de la production. Selon lui, le respect de l'accord par ces pays non-Opep se fera de "manière graduelle" et sera plus importante en avril et mai prochains."Nous espérons un respect total de l'accord", a-t-il poursuivi. Deux accords de limitation de l'offre conclus par l'Opep, l'un en son sein, l'autre avec ses partenaires dont la Russie, sont entrés en vigueur le 1er janvier. Ces accords portent sur une baisse de l'offre de quelque 1,8 million de barils par jour (mbj). L'objectif de réduction de l'offre, prévue sur une période initiale de 6 mois, est de rééquilibrer le marché. Les ajustements de production de l'Opep et certains producteurs non-Opep ont soutenu le marché, mais ces gains ont été en partie absorbés par une recrudescence de l'activité de forage aux Etats-Unis", a indiqué le rapport de l'Opep. "Les investissements dans (les hydrocarbures) de schiste devraient reprendre en 2017, avec une hausse projetée de plus de 35%", a-t-elle estimé. Selon le rapport, la production américaine de pétrole de schiste devrait croître de 100.000 barils par jour à 4,35 mbj. Au total, la production des pays non-Opep devrait augmenter de 0,24 mbj à 57,44 mbj cette année, après une contraction de 0,66 mbj à 57,20 mbj en 2016, toutefois moins importante que prévu précédemment par le cartel pétrolier. Quant à la consommation mondiale de pétrole, elle devrait croître de 1,32 mbj à 94,62 mbj en 2016 puis de 1,19 mbj à 95,81 mbj en 2017, soutenue par une économie mondiale plus dynamique, un hiver froid, les ventes de véhicules en Europe et le secteur pétrochimique, a estimé l'Opep qui a légèrement relevé ses prévisions. Les prix du pétrole baissaient un peu lundi en cours d'échanges européens, dans un marché marqué par l'optimisme quant aux baisses effectives de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) mais des hausses des extractions américaines. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 56,40 dollars, hier en fin de matinée, sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 30 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mars perdait 29 cents à 53,57 dollars.

A.s.