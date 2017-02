Nouvelle offre inédite de Ooredoo : Recevez toute l’actualité sur votre mobile gratuitement avec le service « Khabbarni »

Ooredoo lance une nouvelle offre inédite permettant à ses clients de découvrir son service d’informations Khabbarni gratuitement pendant un mois.

Ainsi, le client Ooredoo pourra recevoir toute l’actualité sur son mobile à 0 DA pendant un mois en choisissant les contenus les plus adaptés à ses besoins parmi les bouquets disponibles : Islamique, Foot, Light et Pro. En souscrivant au bouquet de son choix, le client accède en toute simplicité à un contenu riche et diversifié en arabe et en français, notamment la météo, les horaires de prière, le Foot, l’actualité économique et les programme TV. Pour bénéficier de l’offre exceptionnelle Khabbarni à 0 DA pendant un mois, le client n’a qu’à composer gratuitement *515# sur son mobile. A travers cette nouvelle offre, valable sur tout le territoire national, Ooredoo entend accompagner ses clients dans leur quotidien à travers des services pratiques et utiles.