Agriculture : programme d'un million d'hectares de terres irriguées : 146.000 ha livrés

Environ 146.000 hectares (ha) de terres agricoles ont été équipées de systèmes d'irrigation dans le cadre du programme d'un (01) million (ha) de terres irriguées supplémentaires à l'horizon 2019, soit 15% seulement de l'objectif tracé, selon les chiffres présentés lors d'une réunion de concertation entre les secteurs chargés des ressources en eau et de l'agriculture.

Exactement 146.438 ha ont été livrés entre 2013 et fin 2016 dont 66.938 ha réalisés par le ministère des Ressources en Eau et 79.500 ha par le ministère de l'Agriculture, d'après un bilan présenté lors de cette rencontre présidée par le ministre des Ressources en Eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, et le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum. Cette réunion, tenue en présence des cadres des deux secteurs, a eu pour but d'évaluer le programme commun "hydro-agricole" qui prévoit notamment à augmenter d'un (01) million d'ha les superficies irriguées pour arriver à plus de deux millions de terres irriguées à l'horizon 2019. Dans ce programme, le ministère des Ressource en Eau est chargé de réaliser 376.000 ha de terres irriguées contre 624.000 ha pour le secteur de l'agriculture. Avec ces 150.000 ha supplémentaires, la surface irriguée en Algérie s'élève actuellement à 1,286 millions d'ha qui nécessitent près de 6,6 milliards de mètres cubes (m3) d'eau annuellement. Par secteur, le ministère des Ressources en eau compte livrer près de 117.000 ha durant les trois prochaines années pour arriver à 183.735 ha. Les 192.000 ha restants attendent toujours les financements. "Aujourd'hui, 41% du programme du secteur de l'hydraulique (376.000 ha, ndlr) est réalisé ou en cours de réalisation", a commenté M.Ouali qui a imputé le retard dans la réalisation du reste du programme au manque de financement. Pour le secteur de l'agriculture, ce dernier n'a pu livrer que 79.500 ha du total de son programme (624.000 ha) également à cause de problèmes de financement liés aux restrictions budgétaires. D'ailleurs, le ministère a tracé un programme pour l'aménagement des périmètres de concession de 283.000 ha mais n'a pas pu avoir les financements nécessaires pour entamer les travaux. "C'est un important programme qui nécessite des dizaines de milliards de dinars pour l'achever (...)", a souligné de son côté M. Chelghoum qui a appelé à la rationalisation des dépenses pour faire face à "cette tension budgétaire".

Nécessité d'une coordination entre les secteurs

Dans ce cadre, les deux ministres ont insisté sur l'impérative d'une concertation, coordination et d'une synergie entre les actions des deux départements pour mieux avancer dans ce programme qui demande une mobilisation des cadres des deux ministères pour le finaliser. "Il faut une synergie entre les directeurs des deux secteurs pour atteindre l'objectif tracé. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça", a dit M. Ouali. "Un cadre de concertation permanent est nécessaire pour avancer ensemble. Il y a beaucoup de travail à faire", a estimé de son côté M. Chelghoum. A cet effet, MM. Ouali et Chelghoum ont convenu de réactiver le comité intersectoriel et la création d'un comité national de pilotage pour mieux gérer le programme.

En outre, une rencontre nationale sur le plan "hydro-agricole", regroupant les responsables et cadres centraux et régionaux des deux départements ministériels, est prévue prochainement pour essayer de remédier à tous les problèmes qui entravent l'avancement de ce programme, a annoncé M. Ouali.

A. M.