Parlement : La création de la filiale de Sonatrach à Londres motivée par des marges de bénéfice encourageantes

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué jeudi à Alger que la création, en 1989, de la filiale de Sonatrach à Londres pour la commercialisation du gaz vers l'Europe était motivée par les marges de bénéfice intéressantes et le déficit en matière d'approvisionnement et de capacités d'importation.

Dans une réponse à une question orale du Conseil de la nation, lue en son nom par la ministre chargée des relations avec le parlement Mme Ghania Eddalia, le Premier ministre a précisé que la création de la Sonatrach Pétrolier Corporation (SPC), filiale basée à Londres du groupe Sonatrach s'inscrivait dans le cadre de la stratégie nationale pour la commercialisation des hydrocarbures à l'étranger. La création de la filiale de Londres visant la commercialisation du Gaz en Europe était motivée par les marges bénéficiaires très encourageantes et par le déficit en matière d'approvisionnement et de capacités d'importation, a-t-il expliqué. Répondant à l'interrogation sur la finalité de la création d'une filiale de Sonatrach dans la capitale du royaume britannique, M. Sellal a précisé que cette structure activait essentiellement dans le secteur du commerce et du shipping des hydrocarbures. "Elle achète les produits pétroliers à Sonatrach pour les commercialiser dans toutes les régions du monde". La flotte de cette filiale est composée de deux grands GPliers "Reggane" et "Djanet" avec une capacité de 84.000 M3 chacun et trois autres "Adrar", "Ghoud Enouss" et "Hassi Messaoud" d'une capacité moyenne allant jusqu'à 59.000 M3 chacun, a-t-il dit. Elle compte également un navire de transport de pétrole brut d'une capacité de 2 millions de barils, a ajouté le Premier ministre. A une question du même membre du Conseil de la nation pour savoir pourquoi cette filiale n'a pas été intégré à la société algérienne de transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM Hyproc) basée à Oran, M. Sellal a répondu que la filiale de Sonatrach à Londres était de droit britannique et devait se soumettre à la législation en vigueur dans ce pays. "La Sonatrach comme les grandes compagnies pétrolières mondiales encadre sa politique commerciale selon plusieurs indicateurs objectifs visant à gagner de plus grandes parts du marché des hydrocarbures marqué par une concurrence féroce", a soutenu le Premier ministre estimant que la création de la filiale londonienne traduisait la volonté du groupe de conforter son positionnement et sa compétitivité. Par ailleurs, répondant à une autre question sur le projet de réalisation d'un centre de formation de la ressource humaine relevant du secteur dans la wilaya d'Illizi, il a indiqué avoir donné des instructions lors de sa visite dans cette wilaya en 2013 pour programmer le projet afin de satisfaire les besoins du groupe Sonatrach et créer de l'emploi au profit des jeunes de la région. Un site a été affecté initialement pour abriter le centre et l'entreprise nationale de génie civil a été chargée de l'aménager et définir les spécialités de formation mais la réalisation a butté dés les premières étapes contre des difficultés liées au statut juridique du site proposé, a-t-il poursuivi assurant que les efforts se poursuivaient pour trouver un autre site devant abriter le centre.

R.N