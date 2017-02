Algérie-Arabie Saoudite: Nécessité de promouvoir les investissements dans le secteur du tourisme

Le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement Madjed Abdullah Al Qassabi, a souligné jeudi à Alger la nécessité de promouvoir et d'encourager les investissements entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le secteur du tourisme.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Industrie et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, le ministre saoudien a affirmé avoir proposé "une éventuelle affectation de programmes d'investissement dans le domaine du tourisme entre les deux parties", eu égard à "la place vitale de ce secteur dans la création d'emplois permanents au profit des jeunes algériens". Le ministre saoudien a mis l'accent sur l'impératif de "renforcer les investissements, catalyseur du développement", soulignant que "des hommes d'affaires saoudiens effectueront prochainement des visites de terrain pour s'enquérir des potentialités touristiques que recèle l'Algérie et renforcer les opportunités de l'investissement dans ce domaine". Dans ce contexte, le ministre saoudien s'est félicité de la volonté politique algérienne qui a érigé le tourisme "en un secteur important et vital pour concrétiser le développement durable". De son côté, M. Nouri a estimé que cette rencontre était "une occasion pour soutenir et promouvoir la coopération aux côtés des autorités saoudiennes dans le secteur du tourisme", ajoutant que l'Algérie "a fait d'importantes avancées dans le climat des affaires et les investissements". La rencontre qui s'est déroulée en marge des travaux de la Commission conjointe algéro-saoudienne, s'inscrit dans le cadre "des orientations des dirigeants des deux pays, le président Abdelaziz Bouteflika et le Roi Salmane Ben Abdelaziz" a expliqué M. Nouri, rappelant dans le même sens les mesures prises par l'Algérie pour faciliter les investissements dans le secteur du tourisme.

Un mémorandum d'entente entre Sonatrach et SABIC signé la semaine prochaine

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a annoncé jeudi à Alger que le groupe Sonatrach et la société saoudienne SABIC sont parvenus, mercredi, à un accord de partenariat dans le secteur de la pétrochimie. Une délégation de SABIC devrait arriver la semaine prochaine à Alger pour la signature d'un mémorandum d'entente et engager l'élaboration du plan d'action durant les six prochains mois, a poursuivi le ministre.

Sonatrach avait reçu mercredi soir une réponse favorable à sa demande pour le début de l'étude du projet prévu entre les deux parties. Le ministre a qualifié l'accord de signe fort pour le développement des relations économiques entre les deux pays, appelés à être hissées au niveau des relations politiques. Le mémorandum d'entente porte sur trois projets dans le domaine de la pétrochimie à même d'ouvrir des perspectives prometteuses en termes de production, d'échange d'expertises, de connaissances et de technologies à long terme, a-t-il ajouté. La société saoudienne compte parmi les leaders mondiaux de l'industrie pétrochimique, en sus de produire des matériaux thermoplatisques, des engrais et de minéraux.

A.A