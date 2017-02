9ème réunion des coordinateurs radio et télévisions arabes : Début des travaux à Alger

Les travaux de la 9ème réunion des coordinateurs radio et télévisions arabes ont débuté hier à Alger dans le cadre des rencontres annuelles des Radios et Télévisions arabes.

Le Directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, M. Mohsen Karim Slimani a salué "le respect par les organismes audio-visuels arabes du programme tracé" Les coordinateurs ont réitiré leur soutien à la radio palestinienne et ont mis l'accent sur les conditions "difficiles" qui entravent son action. Ils ont appelé également au renforcement des échanges avec la radio "voix de Palestine". A l'ordre du jour de la réunion: la remise du prix de "Abderahmane Nouira" pour le meilleur département d'échange entre radios et la présentation du rapport du Centre sur le bilan des échanges de programmes et d'informations en 2016 et d'un autre rapport sur les mesures et garde-fous de la coordination. l'évènement verra la participation de l'ensemble des coordinateurs des radios et télévisions arabes ainsi que ceux d'autres organisations internationales Les travaux des rencontres débuteront par la 9ème réunion des coordinateurs radios arabes (18 et 19 février), qui sera suivie le 20 février d'une réunion en commun des coordinateurs news, programmes, sport et ingénieurs des radios et télévisions arabes. Les 21 et 22 février seront consacrés à une réunion des ingénieurs en télécommunications et les techniciens des stations terrestres. Une réunion des échanges méditerranéennes est également prévue le 24 et 25 février. L'ASBU est une agence de la Ligue arabe, chargée d'accroître les échanges de programmes entre les radios et télévisions arabes. Le Centre arabe des échanges de l'information et des programmes est l'une des instances les plus importante de l'ASBU (Arab States Broadcasting Union). Il est installé depuis mars 1987 à Alger.

S.A