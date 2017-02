Commerce extérieur : Nette réduction du déficit commercial en janvier 2017

Le déficit commercial de l'Algérie a atteint 585 millions de dollars (usd) en janvier 2017, contre un déficit de 1,82 milliard usd en janvier 2016, soit une baisse de l'ordre de 1,24 milliard usd correspondant à un recul du déficit de 68%, a-t-on appris hier auprès des Douanes.

Les exportations ont augmenté à 3,3 milliards usd sur le premier mois de l'année en cours contre 2,05 milliards usd en janvier 2016, soit une hausse de 60,74% correspondant à une augmentation de 1,25 milliard usd, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS). Pour les importations, elles se sont stabilisées en s'établissant à 3,89 milliards usd en janvier 2017 contre 3,88 milliards usd au même mois de l'année écoulée, soit une hausse de 0,31%. Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 85% en janvier 2017 contre 53% à la même période de l'année précédente. Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont même dépassé les 55 dollars en janvier, les exportations des hydrocarbures, ayant représenté 94,11% du total des exportations, ont atteint 3,11 milliards usd contre 1,97 milliard usd à la même période de 2016, en hausse de 1,14 milliard usd (+58%). Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,89% du montant global des exportations), elles ont augmenté à 195 millions usd contre 88 millions usd (+121,6%). Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits avec 167 millions usd (contre 64 millions usd), des biens alimentaires avec 22 millions usd (contre 17 millions usd), des produits bruts avec 2 millions usd (contre 4 millions usd), des biens d'équipements industriels avec 3 millions usd (contre 2 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 1 million usd (contre 1 million usd).

Pour ce qui est des importations, sur les sept (7) groupes des produits importés, deux (2) ont enregistré une baisse en janvier qui sont les biens de consommation non alimentaires et les demi-produits. Les importations des produits alimentaires ont ainsi augmenté à 736 millions usd (contre 629 millions usd), les biens d'équipement industriels à 1,51 milliard usd (contre 1,35 milliard usd), les biens d'équipement agricoles à 50 millions usd (contre 39 millions usd), les produits bruts à 150 millions usd (contre 144 millions usd) .

Par contre, les demi-produits ont chuté à 879 millions usd (contre 1,02 milliard usd) et les biens de consommation non alimentaires à 464 millions usd (contre 608 millions usd).

Sur les 3,89 milliards usd d'importations enregistrées, un montant de 2,27 milliards usd a été payé par cash (58,3% des importations), soit une hausse de 4,4% des règlements par cash par rapport à la même période de 2016. Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 38,3% pour un montant de 1,49 milliard usd (hausse de 1,1%), tandis que les comptes en devises propres n'ont financé aucune importation. Le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiements à hauteur de 131 millions usd (en baisse de près de 43%).

L'Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires

Les cinq premiers clients de l'Algérie, au cours de janvier 2017, ont été l'Italie avec 587 millions usd d'exportations algériennes (17,74% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec 468 millions usd (14,15%), des Etats-Unis avec 421 millions usd (12,73%), de la France avec 377 millions usd (11,4%) et de la Turquie avec 250 millions usd (7,56%).

Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est restée en tête avec 838 millions usd d'importations algériennes (21,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 348 millions usd (8,94%), de l'Italie avec 314 millions usd (8,07%), de l'Allemagne avec 284 millions usd (7,3%) et de l'Espagne avec 260 millions usd (6,7%).

A. M.