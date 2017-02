Algérie/Mali : La coopération énergétique évoquée

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu hier à Alger le ministre malien de l'Energie et de l'eau, Malick Alhousseini, avec qui il a abordé les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique.

Au cours de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération énergétique, signée par le comité mixte algéro-malien en novembre 2016 à Bamako (Mali), les deux ministres ont abordé les moyens de mettre en oeuvre cette coopération et de profiter notamment de l'expérience algérienne au profit du Mali dans ce domaine. Dans sa déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Boutarfa a rappelé que l'Algérie était déjà présente au Mali à travers plusieurs actions notamment dans le domaine de l'énergie.

Il a également mis en exergue les capacités de l'Algérie de mettre son expérience et son savoir-faire à la disposition du Mali, tout en relevant des similitudes géographiques entre les deux pays pour la réalisation et la gestion de centrales voltaïques et de l'énergie éolienne en plus du développement des réseaux d'électrification. A cet effet, des équipes techniques des deux pays vont tenir une réunion pour mettre en place une feuille de route en vue de faire aboutir les projets prévus dans le cadre de l'accord de coopération. Pour sa part, M. Alhosseini a indiqué que l'objectif de sa rencontre avec M. Boutarfa était aussi d'identifier des mécanismes concrets pour la concrétisation d'un vaste programme malien à alimenter en électricité les populations les plus éloignées, et ce, à l'horizon 2020. Dans ce sens, il a mis en exergue l'importance de la coopération avec l'Algérie pour développer des centrales dans le nord du Mali. Parmi ces projets, le ministre malien a cité les centrales hybrides de 40 MW à Gaoua, de 40 MW à Tombouctou et un projet de 200 MW à travers le reste du pays.

Relevant que le taux de couverture en électricité dans son pays avoisine seulement 36% du territoire malien, M. Alhosseini a indiqué que l'objectif tracé était de passer d'une situation de déficitaire au statut d'exportateur de cette énergie grâce à une meilleure exploitation des ressources dont dispose son pays. Arrivé dimanche à Alger pour une visite de deux (2) jours, le ministre malien a également eu une rencontre avec le ministre des Ressources en eau et de l'environnement, Abdelkader Ouali, sur les possibilités de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'eau.

Contrat algéro-malien pour la réalisation de centrales électriques au Mali

Le groupe privé algérien Amimer Energie a signé lundi à Alger avec la société malienne Energie du Mali (EDM) des contrats de réalisation de deux centrales électriques de 40 MW au Mali pour un montant de 70 millions de dollars. Ce contrat porte sur l'engineering et la réalisation de deux centrales électriques diesel dans les localités maliennes de Kati et de Dar Salam d'une puissance de 20 MW chacune. La cérémonie de signature de ces contrats s'est tenue en présence du ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, et du ministre malien de l'Energie et de l'eau, Malick Alhousseini, et de responsables des deux entreprises contractantes. S'adressant aux responsables maliens, le directeur général du groupe Amimer Energie, Amar Boukheddami, s'est engagé à assurer dans les meilleurs délais la réalisation des deux projets. Pour sa part, le directeur général de la société malienne EDM, Dramane Coulibaly, a avancé que ces deux centrales permettraient de résorber une partie du déficit énergétique dans les localités de Kati et de Dar salam. Ces projets, a-t-il soutenu, vont doter EDM des outils adéquats pour lui permettre d'assurer la continuité des services. De son côté, M. Boutarfa a indiqué que par leur capacité, ces deux centrales étaient d'une puissance importante pour la région et pour le Mali. "Nous Africains, nous avons les capacités d'un grand nombre de projets en commun. C'est aussi dans les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de développer davantage les relations avec les pays africains notamment avec le Mali", a-t-il affirmé. Le ministre malien a souligné, quant à lui, que ces contrats entraient en droite ligne avec la politique énergétique du gouvernement de son pays qui a adopté récemment un plan d'action visant à relever le taux d'accès à l'énergie grâce à un vaste programme d'implantation de centrales d'énergie solaire et de centrales hybrides. "Mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour soutenir ce projet et accompagner tous ceux qui naîtront de la coopération entre nos deux pays", a-t-il affirmé. Créé en 1989, le groupe Amimer Energie est une société par actions de droit privé d’un capital de 1,7 milliard de DA, spécialisée dans la réalisation de centrales électriques et la fabrication de groupes électrogènes, de motopompes et de moto-soudeuses. En Algérie, elle a développé ses activités de réalisation des centrales électriques depuis 2002, et ce, dans plusieurs régions dont essentiellement le sud du pays pour le compte de Sonelgaz. Elle compte deux unités de production à Bejaia et à Blida ainsi que plusieurs filiales dans les travaux de génie civil, de maintenance des équipements de production d’énergie et un projet pour la production de transformateurs électriques. Ce groupe privé avait déjà conclu un contrat avec le Tchad pour la réalisation d’une centrale électrique hybride de 30 MW.

A. M.