Ils sont venus de la faculté « Sciences de l'Ingénieur » de l’université BADJI Mokhtar : CITAL ouvre ses portes aux étudiants-ingénieurs

CITAL a accueilli récemment à l’usine d’assemblage et de maintenance des Tramways à Annaba, les étudiants-ingénieurs en Master 1 et 2 du département Electromécanique (Université BADJI Mokhtar, Annaba).

Cette visite de deux jours s’inscrit dans le cadre de la coopération Université-Entreprise et des actions d’ouverture au monde de l’industrie afin de faire découvrir nos installations, l’organisation et les métiers correspondants aux étudiants. Pour ces derniers, elle constitue une étape essentielle de réflexion et de questionnement sur le monde du travail. Pour beaucoup d’entre eux, c’est leur premier contact avec une entreprise d’industrie ferroviaire.

Découvrir un domaine d’excellence chez CITAL qui applique les technologies de pointe Cette visite des étudiants-ingénieurs sur le site d’Annaba a couvert plusieurs domaines d’activités liés à l’industrie du tramway tels que la mécanique, le câblage, les méthodes, le contrôle qualité et les essais électromécanique… Ils ont pu constater toute la complexité de l’assemblage et les essais d’une rame de tramway, et ce que cela exige en termes de capacités technologiques et organisationnelles. Acheraf, étudiant en 1ère année Master, témoigne : « La visite du site de CITAL a été très intéressante. C'est sur ce site que les tramways sont fabriqués. Cette visite m'a montré le rôle du responsable d’amélioration continue, son travail avec l’équipe et son association avec les méthodes et l’industrialisation. Il doit améliorer et définir des objectifs à atteindre tout en ayant un bagage technique pour comprendre la demande des techniciens. Je compte travailler dans ce secteur. » « Accueillir des étudiants en Master 1 et 2 au sein de l’usine a été un événement très plaisant et qu'on renouvellera ! Les étudiants ont pu découvrir la richesse et la diversité des métiers liés à la production des tramways et échanger avec nos ingénieurs. Cette expérience est un excellent moyen pour eux d'envisager les différentes carrières possibles. Elle représente également pour eux, un moyen d’alimenter leur réflexion sur leur propre projet professionnel. » Déclare Pietro SILVESTRO directeur de l’usine chez CITAL.

A.M.