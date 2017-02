Forum d'affaires algéro-allemand : Bouchouareb : «que l'Allemagne soit l'allié économique de l'Algérie »

Le ministre de l'Industrie et des mines Abdeslam Bouchouareb a affirmé hier, lors de l'ouverture des travaux du forum d'affaires algéro-allemand que l'Algérie veut que l'Allemagne soit l'allié économique du pays, dans la région et en Afrique, soulignant la nécessité de développer les relations industrielles et commerciales entre les deux pays.

Lors de cette rencontre qui se tient en marge de la 6e session de la commission mixte algéro-allemande, présidée conjointement avec le vice ministre auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie Uwe Karl Beckmeyer, M. Bouchouareb a indiqué que "la diversification économique que nous voulons ne se démarque pas du principe de la diversification des partenaires, précisant que l'Allemagne est à ce titre un partenaire traditionnel notamment dans le domaine industriel". "Nous voulons que l'Allemagne soit notre partenaire économique dans la région et en Afrique", a-t-il souligné. "L'Allemagne, a-t-il ajouté, a cru en les potentialités de l'Algérie depuis l'indépendance et l'a accompagnée à chaque étape de son évolution", les deux parties oeuvrent aujourd'hui à renouveler ce partenariat selon les exigences de la conjoncture, a-t-il ajouté. L'Algérie "compte sur la capacité d'investissement des entreprises allemandes, a-t-il dit, soulignant la nécessité de développer les relations industrielles et commerciales entre les deux pays car "nous sommes convaincus que les opportunités offertes sont grandes pour la réalisation de nombreux projets communs". Le rôle des hommes d'affaires dans chacun des deux pays est de prendre conscience de l'importance de ces potentialités et de faire connaître les domaines d'investissement aux sociétés pour encourager les échanges et renforcer les relations au service des intérêts des deux pays, a soutenu M. Bouchouareb. L'Algérie, qui cherche aujourd'hui à multiplier les investissements qui constituent un des fondements de l'économie nationale, soutient que la consolidation des relations entre les hommes d'affaires des deux pays permettra de réaliser des projets d'investissement. M. Bouchouareb a rappelé les projets d'investissement allemands les plus importants engagés en Algérie à l'instar du projet de l'usine "Volkswagen" le plus gros investissement de cette société en Afrique avec une valeur de 170 millions d'euros en première étape. Il a rappelé que le projet est destiné à la demande intérieure et aux marchés extérieurs avec un taux de production très élevé. Ont participé à ce forum de nombreux ministres algériens dont le ministre des Finances Hadji Baba Ammi, le ministre de l'Energie Nouredine Bouterfa, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche Abdeslam Chelghoum, le ministre des Travaux publics et des transports Boujemaa Talai, le ministre du Tourisme et de l'artisanat Abdelouahab Nouri ainsi que des hommes d'affaires algériens et allemands.

Des projets stratégiques mutuellement bénéfiques attendus

Par ailleurs, Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesslam Bouchouareb, a appelé hier à Alger, lors de la 6ème réunion de la commission mixte algéro-allemande, à plus d'investissements allemands productifs en Algérie, rappelant que l'Allemagne était un partenaire économique '"important" en matière de développement industriel en Algérie. "L'Algérie considère l'Allemagne comme un partenaire économique important, c'est pourquoi nous l'invitons à investir davantage et à être plus présent sur le marché algérien", a indiqué M. Bouchouareb lors des travaux de la commission. Après avoir exprimé sa satisfaction à l'égard du niveau de coopération bilatérale depuis la création de la commission mixte en 2011, il a précisé que tous les avis et observations de la partie allemande ont été pris en compte afin de promouvoir la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans tous les domaines. M. Bouchouareb a souligné également, "le sérieux qui a marqué les réunions à huis clos pour aboutir à des résultats concrets qui ouvriront de plus larges perspectives aux relations économiques bilatérales". Pour sa part, le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, a qualifié l'Algérie de pays "ami" avec lequel l'Allemagne entretient un partenariat fructueux, annonçant que les travaux de la commission seront sanctionnés par des projets stratégiques mutuellement bénéfiques susceptibles de renforcer à l'avenir les relations bilatérales. Il a souhaité d'autre part, voir son pays contribuer à la diversification de l'économie algérienne à travers la création de nouvelles industries génératrices d'emploi et la formation de jeunes algériens. Entre autres secteurs intéressant la partie allemande, figure le partenariat dans les secteurs de l'énergie et du développement industriel, les projets d'infrastructure de base, selon le responsable allemand qui a rappelé que plusieurs entreprises allemandes désiraient accéder au marche algérien notamment après "la récente amélioration du climat d'investissement". "L'objectif du partenariat auquel nous aspirons consiste à satisfaire les besoins des deux pays dans les différents domaines à travers la concrétisation des projets communs", a-t-il poursuivi.

En marge de la réunion, un mémorandum d'entente a été signé entre la société allemande Henckel et la société de production d'insecticides Asmidal. Enfin, MM. Bouchouareb et Beckmeyer ont signé le procès verbal de la 6ème réunion de la commission mixte.

