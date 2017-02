Pétrole : Le Brent à plus de 56 dollars hier à Londres

Les prix du pétrole repartaient en petite baisse mercredi en cours d'échanges européens, les investisseurs engrangeant quelques bénéfices après une forte hausse des cours la veille alimentée par un optimisme persistant sur les limitations de production de l'Opep.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 56,32 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 34 cents par rapport à la clôture de mardi. Le cours du Brent était monté mardi à 57,45 dollars, son niveau le plus élevé en près de trois semaines. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 31 cents, à 54,02 dollars. Le prix du WTI était monté mardi à 54,68 dollars, son niveau le plus fort depuis début janvier. Fin 2016, les membres de l'Opep et une dizaine de pays partenaires ont signé un accord visant à réduire leur production, un pacte que l'organisation a déjà assuré à la mi-février respecter à 90%. En outre, le contexte général sur le marché du pétrole reste tendu car si les actions de l'Opep et de ses partenaires pointent vers un resserrement de l'offre, le fait est que les niveaux de production et de réserves aux Etats-Unis sont élevés et tendent à peser sur un marché où la demande reste terne. Dans ce contexte, les investisseurs décortiqueront jeudi, avec un jour de décalage en raison d'un jour férié lundi aux Etats-Unis, les données hebdomadaires sur le niveau des réserves américaines de pétrole publiées par le département américain de l'Energie (DoE).

A.M