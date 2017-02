Usine Volkswagen en Algérie : Le CPA financera 80% de la première phase du projet

Le Crédit populaire algérien (CPA) financera à hauteur de 5 milliards de DA la première phase de réalisation du projet Volkswagen en Algérie, soit plus de 80% de cette étape, a indiqué hier à Alger le P-dg de cette banque publique, Omar Boudieb.

"Cette phase initiale du projet est d'un coût financier de 6,5 milliards de DA dont 5 milliards de DA seront assurés par le CPA alors que le reste sera couvert par les fonds propres de la société Sovac", a précisé M. Boudiab à la presse à l'issue de la signature de la convention de partenariat entre le CPA et le groupe Sovac portant sur la prise en charge par cette banque publique des besoins de financement d'investissement du projet de montage et de fabrication de véhicules Volkswagen en Algérie. "Il s'agit d'un financement qui s'étalera sur plusieurs phases. Cette première phase de financement est destinée à la réalisation des infrastructures et à l'acquisition des équipements", a souligné M. Boudiab. Le CPA assurera, en outre, l'accompagnement du cycle d'exploitation du projet à travers la mise à disposition de concours d'exploitation devant permettre de soutenir le programme de production durant ses différentes phases. "Le CPA sera là pour mettre en place les financements nécessaires pour les actifs circulants et les équipements de cette activité industrielle", a indiqué le même responsable. M. Boudiab a souligné que ce partenariat s'inscrivait dans le cadre des mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics pour développer, en Algérie, l'industrie de l'automobile en partenariat avec des constructeurs automobiles de renom dans le respect des exigences de l'intégration progressive. De son côté, le P-dg de Sovac, Mourad Oulmi, a insisté sur l'importance de ce partenariat entre une banque publique, une entreprise privée et un partenaire technologique étranger: "L'objectif est de créer de la richesse et des emplois. Pour cela, nous avons besoin d'un vrai partenaire stratégique et solide, d'où le choix pour Volkswagen". M. Oulmi a aussi relevé que le CPA était un "partenaire stratégique" pour l'accompagnement et le développement de ce projet d'envergure. Interrogé par l'APS s'il y avait un apport financier du partenaire allemand Volkswagen dans ce projet, M. Oulmi a répondu que "c'est l'entreprise Sovac Production qui a contracté le crédit. Je pense que la question ne se pose même pas car on ne peut pas parler de la crédibilité de no 1 mondial (Volkswagen) et dont le chiffre d'affaires dépasse les 220 milliards d'euros par rapport aux 170 millions d'euros que va mettre le CPA sur la table". Pour lui, "dans le monde entier, ce sont les banques qui financent les grands projets". Evoquant les garanties bancaires de ce projet, M. Oulmi a insisté que les plus grandes garanties sont le client et le marché, en plus du partenaire qui dispose de plus de 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires et du groupe Sovac dont les fonds propres dépassent plus de six (6) fois le montant octroyé par le CPA. Cette future usine de la marque allemande, qui sera implantée dans la zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane) sur une assiette foncière de 150 hectares, produira 12.000 unités durant la première année de son entrée en production, avant d'atteindre 100.000 véhicules/an après cinq années. A son entrée en activité, prévue en juin prochain, le projet créera 1.800 emplois directs et 3.500 emplois indirects. "En ce qui concerne le taux d'avancement du projet, faites-nous confiance. On s'est engagé avec les pouvoirs publics de produire les premiers véhicules en juin 2017 et on sera au rendez-vous", a-t-il promis. Quatre modèles seront assemblées par la future usine: Volkswagen Golf 7 et Volkswagen Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia. Le premier véhicule qui sortira de cette usine est Golf 7 qui sera suivi par Ibiza avant de procéder à la fabrication des autres modèles prévus avant la fin 2017. Le taux d'intégration de cette unité industrielle, qui nécessite un investissement de quelque 170 millions d'euros, sera de 15% puis de 40% après cinq (5) années d'activité. Les deux parties, en l’occurrence le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et la société Sovac-production ont signé un accord pour l'acquisition, par les particuliers, des véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda fabriqués localement par Sovac. La convention a été signée par le P-dg de CPA, Omar Boudieb, et celui de groupe Sovac, Mourad Oulmi. En vertu de cet accord, le CPA va accorder des crédits qui peuvent atteindre jusqu'à 90% du prix des véhicules fabriqués par Sovac dans la limite de trois (3) millions de dinars sachant que l'apport personnel de l'emprunteur doit être de 10% au minimum, a précisé M. Boudieb. Selon lui, le financement de l'acquisition des véhicules portera sur la gamme des 4 modèles qui seront montés en Algérie à savoir Golf7 et Kaddy (Volkswagen), Ibiza (Seat) et Octavia (Skoda). Le taux d'intérêt qui sera appliqué est fixé à 8% avec une durée de remboursement variant entre 12 et 60 mois. Cette convention sera effective dés la réception des premiers véhicules de la marque allemande fabriqués localement, prévue à partir de juin prochain, a avancé le P-dg de CPA. De son côté, M. Oulmi a fait valoir que son groupe s'était engagé avec un "partenaire financier stratégique" qu'est le CPA, et ce, dans le but de permettre aux citoyens d'acquérir des véhicules de grande marque fabriqués localement avec une qualité identique à celle des véhicules réalisés sur les sites du constructeur allemand Volkswagen. La signature de cet accord entre le CPA et le groupe Sovac a été précédée par un autre portant sur la prise en charge par cette banque publique des besoins de financement d'investissement du projet de montage et de fabrication de véhicules Volkswagen. Il s'agit d'un financement qui s'étalera sur plusieurs phases dont la première est destinée à la réalisation des infrastructures et l'acquisition des équipements de l'usine de montage qui sera implantée dans la zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane) sur une assiette foncière de 150 hectares. Cette phase initiale du projet est d'un coût financier de 6,5 milliards de DA dont 5 milliards de DA seront assurés par le CPA alors que le reste sera couvert par les fonds propres de la société Sovac. Le coût d'investissement de l'usine d'assemblage et de montage de véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda est de 170 millions d'euros, dont la quasi totalité de financement sera assuré par le CPA. Il s'agit d'un investissement qui va créer 1.800 emploies directs et 3.500 emploies indirects. Avec une production qui va atteindre 12.000 véhicules en 2017, Sovac-Production prévoit d'augmenter ses capacités de production à 30.000 unités en 2018 pour arriver à 100.000 véhicules en 2022. Pour rappel, le crédit à la consommation a été réintroduit en 2015 pour les produits fabriqués en Algérie uniquement, et ce, quel que soit le taux d'intégration. Les entreprises dont les produits sont éligibles à ce crédit sont celles qui exercent une activité de production ou de service sur le territoire national et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux particuliers, selon le décret exécutif relatif au crédit à la consommation.

H. B.